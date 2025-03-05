Прямой эфир

В Минске 7 марта пройдут переговоры Александра Лукашенко с лидером Мьянмы

05 марта 2025 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А вот на внешнеполитическом пути Минск в очередной раз подтверждает статус многовекторного государства. При этом речь о партнерах, надежных и предсказуемых, как из ближайшего географического окружения, так и дальней дуги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске 7 марта пройдут переговоры Александра Лукашенко с лидером Мьянмы-2

Одно из таких государств в Юго-Восточной Азии – Мьянма. Уже на этой неделе, 7 марта, в Минске с официальным визитом ждут лидера этой страны. Переговоры с Александром Лукашенко пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. 

Лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, а еще определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Мьянма

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: в ЕС найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить союз и наладить отношения
05 марта 2025 16:45

Лукашенко: в ЕС найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить союз и наладить отношения

В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров по Украине
05 марта 2025 11:09

В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Лукашенко: жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся
05 марта 2025 10:33

Лукашенко: жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся