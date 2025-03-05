В Минске 7 марта пройдут переговоры Александра Лукашенко с лидером Мьянмы

А вот на внешнеполитическом пути Минск в очередной раз подтверждает статус многовекторного государства. При этом речь о партнерах, надежных и предсказуемых, как из ближайшего географического окружения, так и дальней дуги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из таких государств в Юго-Восточной Азии – Мьянма. Уже на этой неделе, 7 марта, в Минске с официальным визитом ждут лидера этой страны. Переговоры с Александром Лукашенко пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах.

Лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, а еще определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.