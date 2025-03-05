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Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!

05 марта 2025 07:33
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Смело, ярко, честно – информационный фурор. 5 марта на мировой платформе X состоялась премьера интервью Александра Лукашенко. Всего за несколько часов миллион просмотров, лайки, комментарии из разных уголков планеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого разговора позиция Минска стала ближе и понятнее в разных уголках планеты. В полуторачасовом интервью белорусского лидера для Марио Науфала прозвучали ответы на самые сложные вопросы. Александр Лукашенко зачастую предвидит исход разных геополитических событий.

Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу подчеркнуть позицию нынешней администрации Соединенных Штатов. Только благодаря этой администрации так остро встал вопрос прекращения войны. Но об этом я говорил еще, когда шли здесь переговоры, Минские соглашения. После всего этого я сказал о том, что мы не сможем достичь никакого мира еще до войны (конфликт с 2014 года начался в Донбассе). Я еще тогда сказал, что без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не решим. Все будет зависеть от той позиции, которую займут США и ближайшие союзники. Посмотрите, так и случилось. Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие. Не было бы этого конфликта. Но кому-то эта война нужна была. Это сегодня главное, а не поиск виновных.

Ну, давайте будем искать виновных еще два года, пока еще миллион человек с обеих сторон не погибнет. Это нам надо? Нет, надо остановить конфликт. Надо сделать так, чтобы на первом этапе перестали стрелять друг в друга. Ведь стреляют друг в друга родные братья. И мы слышим рассуждения россиян и украинцев: хорошо воюем, хорошо воюют. Почему? Потому что мы одни и те же военные академии заканчивали. Так рассуждают военные с одной стороны и с другой. Они понимают, что из одной колыбели вышли. И так сложилось, что они воюют сегодня друг против друга. Поэтому надо это остановить. И тут мы с американцами на одной доске. Мы должны сделать ради этого все.

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# Международная политика # Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко

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