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В Минске состоялся очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил

26 июня 2026 06:58
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В Минске состоялся очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил-2

В 2026 году 133 слушателя Военной академии получили степень магистра и нагрудные знаки об окончании факультета. Особую значимость выпуску придает круглая дата: факультету Генерального штаба исполняется 20 лет. За эти годы подготовлены сотни специалистов, которые сегодня занимают ключевые должности в Вооруженных Силах страны.

В Минске состоялся очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил-4

Дмитрий Михолап, начальник факультета Генерального штаба – заместитель начальника Военной академии Беларуси:
Что такое офицер в современных условиях? Это не только профессионал, который знает, умеет, владеет оружием. Это человек, который способен разбираться во многих аспектах – политических, экономических, может быть, где-то даже финансовых. Так, чтобы на оперативно-стратегическом уровне понимать те политические процессы, в каких условиях будут выполнять задачи его подчиненные, не только личный состав, но и объединения, соединения, которыми он будет руководить. Подготовленный офицер сегодня – это залог успеха выполнения боевой задачи. Это взгляд в будущее, это на несколько шагов прогноз и выполнение той ситуации. Ведь искусство управления состоит в предвидении.

Подготовка офицеров на факультете Генерального штаба включает стратегическое планирование, управление войсками и изучение современных подходов к обеспечению национальной безопасности. В академии подчеркивают: выпускники готовы к службе в условиях современных вызовов и будут направлены в различные соединения и воинские части.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Дмитрий Михолап

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