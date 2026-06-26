Белстат начал разработку регистра населения и внедрения мобильного позиционирования

Белстат приступил к разработке статистического регистра населения – это ключевой элемент модернизации Национальной статистической системы. Об этом сообщили в ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас официальная статистика по внутренним и внешним мигрантам формируется на основе административных данных, которые Белстат получает из государственных информационных ресурсов.

Традиционные методы сбора данных, переписи и выборочные обследования, дают важную информацию, однако для более точной оценки миграционных потоков требуются новые источники.

В рамках подготовки к следующей переписи специалисты разрабатывают методологию интеграции данных мобильного позиционирования в официальную статистику. Это позволит точнее картировать демографические, миграционные и туристические процессы.

В 2026 году Белстат также провел экспериментальный расчет показателя «степень урбанизации» по методике, которая учитывает не административные границы, а фактическую плотность населения. Такой подход может использоваться при планировании развития территорий, инфраструктуры и логистики. В ведомстве подчеркивают: формируется цифровой фундамент, который станет опорой для долгосрочного развития экономики и общества.