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Белстат начал разработку регистра населения и внедрения мобильного позиционирования

26 июня 2026 07:09
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Белстат приступил к разработке статистического регистра населения – это ключевой элемент модернизации Национальной статистической системы. Об этом сообщили в ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат начал разработку регистра населения и внедрения мобильного позиционирования-2

Традиционные методы сбора данных, переписи и выборочные обследования, дают важную информацию, однако для более точной оценки миграционных потоков требуются новые источники.

Сейчас официальная статистика по внутренним и внешним мигрантам формируется на основе административных данных, которые Белстат получает из государственных информационных ресурсов.

Белстат начал разработку регистра населения и внедрения мобильного позиционирования-4

В рамках подготовки к следующей переписи специалисты разрабатывают методологию интеграции данных мобильного позиционирования в официальную статистику. Это позволит точнее картировать демографические, миграционные и туристические процессы.

В 2026 году Белстат также провел экспериментальный расчет показателя «степень урбанизации» по методике, которая учитывает не административные границы, а фактическую плотность населения. Такой подход может использоваться при планировании развития территорий, инфраструктуры и логистики. В ведомстве подчеркивают: формируется цифровой фундамент, который станет опорой для долгосрочного развития экономики и общества.  

# Национальный статистический комитет Республики Беларусь

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