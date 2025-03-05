Относился как к собственному сыну! Лукашенко признался, что ему жаль Зеленского

Это было искренне и правдиво. Белорусский лидер так всегда отвечает даже на самые каверзные вопросы. На этот раз сам интервьюер старался быть объективным. Украинский конфликт мог бы уже давно закончиться. Но просчеты неопытных политиков и поддержка извне превратила Украину в одну из самых болевых точек на карте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам жаль Зеленского? Мне его тоже жаль. К нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был в Украине, мы вели с Зеленским переговоры. Он неглупый, мне показался, человек. Где-то он чего-то не знал, это были первые его шаги на этом посту. Он у меня спрашивал: «А это как? А как поступит там этот человек? А как надо поступить?» Такие были теплые, дружеские отношения. Но то, что он поддался, пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо. Ну, понятно, у него не на кого, наверное, было опереться в самом начале. Он лавировал. И тогда националисты в Украине имели большой вес. И он однозначно встал на сторону сильных. А этого делать не нужно было. Ну, и ряд ошибок совершил. Потому что был неопытный, а когда ты неопытный, ты не торопись. Ты думай, прежде чем сделать какой-то шаг. Выбор есть всегда.

Лукашенко: Украина пошла на эскалацию отношений с Беларусью раньше, чем американцы и весь Запад!

Дело в тех угрозах, которые создавались в Украине. Мне кажется, Путин, мы на эту тему с ним не разговаривали, но я же его хорошо знаю, когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин пошел мгновенно на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться. Договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации, как он говорил. О том, чтобы не убивали русских, о том, чтобы не давили русский язык в Украине. Это все было в повестке. Он хотел договориться, когда увидел, во что это превратилось. Вылилось вот в такой полномасштабный конфликт, в войну. Чего он, скорее всего, не ожидал.