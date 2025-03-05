Относился как к собственному сыну! Лукашенко признался, что ему жаль Зеленского

Смело, ярко, честно – информационный фурор. 5 марта на мировой платформе X состоялась премьера интервью Александра Лукашенко. Всего за несколько часов миллион просмотров, лайки, комментарии из разных уголков планеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это было искренне и правдиво. Белорусский лидер так всегда отвечает даже на самые каверзные вопросы. На этот раз сам интервьюер старался быть объективным. Украинский конфликт мог бы уже давно закончиться. Но просчеты неопытных политиков и поддержка извне превратила Украину в одну из самых болевых точек на карте.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам жаль Зеленского? Мне его тоже жаль. К нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был в Украине, мы вели с Зеленским переговоры. Он неглупый, мне показался, человек. Где-то он чего-то не знал, это были первые его шаги на этом посту. Он у меня спрашивал: «А это как? А как поступит там этот человек? А как надо поступить?» Такие были теплые, дружеские отношения. Но то, что он поддался, пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо. Ну, понятно, у него не на кого, наверное, было опереться в самом начале. Он лавировал. И тогда националисты в Украине имели большой вес. И он однозначно встал на сторону сильных. А этого делать не нужно было. Ну, и ряд ошибок совершил. Потому что был неопытный, а когда ты неопытный, ты не торопись. Ты думай, прежде чем сделать какой-то шаг. Выбор есть всегда.
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Дело в тех угрозах, которые создавались в Украине. Мне кажется, Путин, мы на эту тему с ним не разговаривали, но я же его хорошо знаю, когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин пошел мгновенно на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться. Договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации, как он говорил. О том, чтобы не убивали русских, о том, чтобы не давили русский язык в Украине. Это все было в повестке. Он хотел договориться, когда увидел, во что это превратилось. Вылилось вот в такой полномасштабный конфликт, в войну. Чего он, скорее всего, не ожидал.
Главный тезис Александра Лукашенко – о мире, необходимости как можно скорее остановить любые конфликты и наладить между крупными мировыми игроками нормальное и доверительное сотрудничество. От этого, уверен он, выиграют все стороны. Отличная, познавательная беседа. Идет активное обсуждение. Представители разных стран оставляют комментарии, благодарят блогера за возможность услышать точку зрения Президента Беларуси по проблемам, которые сегодня волнуют весь мир.
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