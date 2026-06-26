Куратор телефонных мошенников выдал милиции собственного курьера

В Минске задержан курьер телефонных мошенников. Его «сдал» собственный куратор, который решил, что исполнитель похитил деньги. В итоге в милиции раскрыли всю схему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С заявлением к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что его работник украл крупную сумму. Как выяснилось, сам заявитель был куратором преступной группы, а нанятый им курьер присвоил деньги обманутой минчанки.

Сергей Кухарчик, начальник отдела УУР ГУВД Мингорисполкома: Установлено, что около недели назад 20-летний иностранец нашел в интернете подработку курьером и приехал в Беларусь. В Минске он забрал из условного места пакет и планировал вывезти его за границу.

– Я пришел туда, забрал пакет, меня задержали.

Сергей Кухарчик:

Молодой человек знал, что внутри находятся похищенные телефонными мошенниками деньги, но все равно выполнил задание. В это время у курьера разрядился телефон, из-за чего он потерял связь с куратором. А тот в свою очередь решил, что работник присвоил наличные и в качестве наказания сообщил в милицию личные данные помощника. Сотрудники милиции задержали курьера. При нем обнаружено 12 тысяч долларов, которые в тайнике положила обманутая минчанка. Женщина думала, что декларирует свои сбережения.

Деньги будут возвращены хозяйке. В милиции напоминают: пособники телефонных аферистов несут такую же уголовную ответственность, как и организаторы. Курьеров кураторы рассматривают как расходный материал и нередко сами сообщают о них в правоохранительные органы. Не соглашайтесь на сомнительные «подработки» – они заканчиваются уголовным делом.