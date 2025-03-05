Дудчак о Лукашенко: какая разница, сколько у власти человек, если это эффективно
Смело, ярко, честно – информационный фурор. 5 марта на мировой платформе X состоялась премьера интервью Александра Лукашенко. Всего за несколько часов миллион просмотров, лайки, комментарии из разных уголков планеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интервью, которое дарит надежду на мир. Такого разговора точно не хватало. Это мнение и обывателей, и экспертного сообщества. Тем более, этот год юбилейный – прошло десять лет с того момента, когда в Минске договорились о мире на Донбассе. Это были лучшие договоренности.
Александр Дудчак, политолог, член совета движения «Другая Украина»:
Все, что говорит Лукашенко, направлено на благо населения, своего народа. Это доказано десятилетиями уже. Кто-то критикует там долгую власть… Слушайте, какая вам разница, сколько у власти человек, если это эффективно. Просто вот доказано временем – сравните с окружающими республиками, странами. Поэтому Лукашенко исходит с точки зрения здравого смысла. К сожалению, здравый смысл покинул Европу, западный мир, он вроде бы как сейчас частично возвращается в Соединенные Штаты. Но заявления Лукашенко основаны на этом здравом смысле. Есть очевидные вещи, которые надо предпринять для того, чтобы достичь результата.
Виктор Азаренок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы стремимся к тому, чтобы сохранить мир не только для себя, но и для других. Если мы можем сделать что-то положительное, повлиять на ситуацию, мы это делаем. Глава государства в очередной раз продемонстрировал свою политическую грамотность и мудрость, приверженность принципам равенства и справедливости, четко обозначив – Россия и США могут и должны быть союзниками, но не против кого-то и не в ущерб ранее установленным связям с другими странами. Обсуждая ситуацию в Украине, Александр Григорьевич подчеркнул, что Зеленский, конечно, допустил много ошибок, однако никто не должен быть загнан в угол, а значит, Беларусь готова сделать все возможное, чтобы мир и взаимопонимание были восстановлены.
Интервью Александра Лукашенко всколыхнуло европейскую повестку, его обсуждают кулуарно, появились и официальные комментарии. Дмитрий Песков заявил, что возможность провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Минске пока никак не обсуждалась, для России это было бы лучшей переговорной локацией.
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