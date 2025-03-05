Дудчак о Лукашенко: какая разница, сколько у власти человек, если это эффективно

Смело, ярко, честно – информационный фурор. 5 марта на мировой платформе X состоялась премьера интервью Александра Лукашенко. Всего за несколько часов миллион просмотров, лайки, комментарии из разных уголков планеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью, которое дарит надежду на мир. Такого разговора точно не хватало. Это мнение и обывателей, и экспертного сообщества. Тем более, этот год юбилейный – прошло десять лет с того момента, когда в Минске договорились о мире на Донбассе. Это были лучшие договоренности.

Александр Дудчак, политолог, член совета движения «Другая Украина»:

Все, что говорит Лукашенко, направлено на благо населения, своего народа. Это доказано десятилетиями уже. Кто-то критикует там долгую власть… Слушайте, какая вам разница, сколько у власти человек, если это эффективно. Просто вот доказано временем – сравните с окружающими республиками, странами. Поэтому Лукашенко исходит с точки зрения здравого смысла. К сожалению, здравый смысл покинул Европу, западный мир, он вроде бы как сейчас частично возвращается в Соединенные Штаты. Но заявления Лукашенко основаны на этом здравом смысле. Есть очевидные вещи, которые надо предпринять для того, чтобы достичь результата.