Лукашенко: в ЕС найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить союз и наладить отношения

Конфликт в Украине может закончиться в 2025 году. При этом Минск готов стать площадкой переговоров между Трампом, Путиным и Зеленским. Ни Путин, ни Трамп не готовы к ядерной войне. Союз между Москвой и Вашингтоном возможен и важен, но США ведь могут оторвать Россию от Китая. Этими, а еще десятками других заявлений Александра Лукашенко 5 марта пестрят мировые издания, которые вот уже почти сутки цитируют резонансное интервью белорусского лидера блогеру Марио Науфалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любая система устойчива, если она опирается на несколько опор. У нас в мире, для нашей планеты, Соединенные Штаты Америки являются одной опорой, Китай является второй опорой, Европейский союз (мощный был союз, 600 миллионов населения, технологически очень продвинутый) – третья опора. Россия, Индия – пусть поменьше опоры, но они удерживали нашу планету на этих опорах. Если мы сделаем так, что останется одна опора в виде США, большой шанс, что эта система, наша планета, рухнет. Будет держаться на двух опорах – Китай и США – тоже сложно удержаться.

Поэтому эта третья опора в виде Европейского союза очень важна была для всего мира. И я считаю, разрушать нельзя эту третью опору, ее надо сохранить. Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить Европейский союз, сумеют и наладить отношения. В том числе и с нами, и с Россией.

Читайте также:

Лукашенко: жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся

Относился как к собственному сыну! Лукашенко признался, что ему жаль Зеленского

Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!