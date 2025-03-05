Лукашенко: в Америке меня не хватает – я бы Трампу прямо в глаза сказал

Александр Лукашенко не отказывает в разговоре иностранным журналистам. Но не всегда репортеры стремятся донести до аудитории объективную информацию, услышанную от Президента. Чаще исполняют заказ своей редакции. На этот раз интервьюер старался быть объективным. Украинский конфликт мог бы уже давно закончиться. Но просчеты неопытных политиков и поддержка извне превратили Украину в самую болевую точку в мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы сделали очень много хороших действий и заявлений. Ничего чудовищного, нам это понятно. В Беларуси мы это проходили, но это в Беларуси. То, что вы хотите посмотреть, а куда расходовали деньги американцы при Байдене? То, что вы хотите посмотреть, а насколько коррумпирован вот этот «вашингтонский обком», как у нас говорят, и чиновники США, что в этом плохого? Я это приветствую. Это правильно. То, что вы заявили о нормализации отношений в секторе Газа на Ближнем Востоке, что вы хотите остановить войны, конфликты. И Трамп сказал, что я не хочу посылать больше своих ребят куда-то за пределы, режимы какие-то менять и так далее. Блестяще. Об этом весь мир мечтает.

Но должен вам сказать, я тоже об этом недавно в узком кругу сказал, в шутку говорю, вот там в Америке меня не хватает. Вот я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать. Вам надо сегодня в США остыть, успокоиться и заниматься тем, что вы озвучили. Вы озвучили много хороших вещей. Но самое главное, вы должны заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки.

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