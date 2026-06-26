Выставка «Старадарожскія багіні: ад нараджэння да сталасці» открылась в Старых Дорогах

В Стародорожском районном центре культуры и отдыха открылась выставка, приуроченная к Году белорусской женщины. Экспозиция раскрывает жизненный путь женщины через призму традиций, любви, труда и преемственности поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь модулей выстроены в единую линию – от первых дней жизни до зрелости и мудрости. Авторы проекта сделали акцент не только на известных личностях, но и на обычных жительницах района: учителях, врачах, активной молодежи. Атмосферные снимки созданы с помощью искусственного интеллекта, но в центре внимания реальные героини.