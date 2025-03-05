Лукашенко: Путин никогда не держал пульт с красной кнопкой, чтобы через несколько минут её нажать

Конфликт в Украине может закончиться в 2025 году. При этом Минск готов стать площадкой переговоров между Трампом, Путиным и Зеленским. Ни Путин, ни Трамп не готовы к ядерной войне. Союз между Москвой и Вашингтоном возможен и важен, но США ведь могут оторвать Россию от Китая. Этими, а еще десятками других заявлений Александра Лукашенко 5 марта пестрят мировые издания, которые вот уже почти сутки цитируют резонансное интервью белорусского лидера блогеру Марио Науфалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Путин убежден в том, что сегодня нет крупных причин для развязывания ядерной войны. И он, как никто другой, понимает, к чему это может привести. Поэтому вот вам абсолютно точно заявляю, что Путин никогда не держал пульт с красной кнопкой в руках, чтобы через несколько минут нажать эту красную кнопку. Если только будет совершена агрессию против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы.

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