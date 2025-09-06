Пустовой: ШОС – не НАТО Глобального Юга, не заговор против Трампа

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

От Минска до Пекина 8 часов на самолете, но ближе, чем нам кажется. Именно с белорусского Кургана Славы виден парад в Пекине. В честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над японским милитаризмом. Ведь успешность «Багратиона» была ключом к Бранденбургским воротам, а поверженный Рейхстаг стал предтечей освобождения Китая и окончания Второй мировой войны. Третьей – горячей фазы – и Минск, и Пекин точно не хотят. И это нас тоже объединяет.

ШОС – это не НАТО Глобального Юга. Но именно у участников «шанхайской семьи» самые крупные армии мира. В североатлантической коалиции три ядерные страны, в рядах ШОС – четыре. Но это никакой не заговор против Трампа. Его приглашали, он не прилетел. Военные эксперты уже сделали анализ. Это современная техника – вовсе не стратегический наступательный арсенал, она рассчитана именно для укрепления Китая в Тихоокеанском регионе. Опять же для защиты логистических цепочек. В акватории своей безопасности Китай делает то, что и Беларусь, вернувшая тактическое ядерное оружие и ожидающая «Орешник», укрепляет фланги. Экономику укрепляет военно-политическая сфера. Это есть геополитика.