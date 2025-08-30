Рыженков: сегодня время возможностей для Беларуси по перевооружению экономики по образцу Китая

30 августа начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Белорусский борт номер один пару часов назад приземлился в аэропорту мегаполиса Тяньцзинь – крупнейшего промышленного, портового и финансового центра Поднебесной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тяньцзинь еще называют «северными воротами Китая». Именно эта воздушная гавань КНР сегодня практически в режиме нон-стоп принимает самолеты с главами государств и руководителями международных организаций – всего около 30 «первых лиц» – участников предстоящего саммита ШОС.

Любую возможность Первый использует для продвижения наших интересов. На этом саммите предполагается несколько встреч на высшем уровне и переговоры с крупными бизнесменами Китая. В ходе рабочего визита Александр Лукашенко встретится с Си. Несмотря на свою колоссальную загруженность, хозяин саммита уделит внимание нашему Президенту.