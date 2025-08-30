Рыженков: сегодня время возможностей для Беларуси по перевооружению экономики по образцу Китая

30 августа начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Белорусский борт номер один пару часов назад приземлился в аэропорту мегаполиса Тяньцзинь – крупнейшего промышленного, портового и финансового центра Поднебесной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тяньцзинь еще называют «северными воротами Китая». Именно эта воздушная гавань КНР сегодня практически в режиме нон-стоп принимает самолеты с главами государств и руководителями международных организаций – всего около 30 «первых лиц» – участников предстоящего саммита ШОС.
Любую возможность Первый использует для продвижения наших интересов. На этом саммите предполагается несколько встреч на высшем уровне и переговоры с крупными бизнесменами Китая. В ходе рабочего визита Александр Лукашенко встретится с Си. Несмотря на свою колоссальную загруженность, хозяин саммита уделит внимание нашему Президенту.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня Китай обладает огромным опытом и большими наработками во всех практически областях своего развития, являясь абсолютно автономным во многих моментах от европейских, американских технологий, что позволяет суверенно развивать свою экономику. И это нам тоже интересно, потому что отношения между нашими народами дружеские, искренние, взаимоподдержка. Кроме того, такие искренние и сердечные отношения между лидерами наших стран – это гарантия такого политического обеспечения этого сотрудничества и гарантия того, что мы можем рассчитывать друг на друга в реализации самых смелых замыслов и привлечения под гарантии политические самых свежих и креативных идей. Поэтому, конечно, общая сегодняшняя ситуация – это время для нас, прежде всего, возможностей по привлечению вот этих технологий, по перевооружению нашей экономики по образцу Китая. А то, что мы сегодня видим, как Китай развивается и каких успехов достигает, – это, конечно, великолепный пример для того, чему надо следовать.
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