Пустовой: Трамп и Лукашенко схожи харизмой – национально ориентированные лидеры, коих мало в мире

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

47-й Президент США назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко «очень уважаемым» человеком и «сильным лидером». «Я хочу отдать должное лидеру страны, это очень сильный человек», – сказал самый харизматичный Президент США Трамп. Заигрывает для какой-то новой сделки? Может быть. Но заигрывает. Перед встречей с Путиным Трамп общался именно с Лукашенко. И даже принял предложение приехать. А еще вот такие сигналы и посылы не просто о потеплении – о возвращении к эпохе настоящих политиков. Не участников фуршетных саммитов, которые готовы запутывать гордиевы узлы, а политиков, которые не боятся рубить эти узлы истории. Рузвельт, Черчилль, Сталин. Вряд ли они могли быть друзьями, но свою внутреннюю силу смогли сублимировать в создание точек опоры для мира сносного существования. Пока не пришли бесхребетные управленцы. Так что услышать комплименты в адрес Лукашенко из-за океана – ничего удивительного. Трамп и Лукашенко схожи харизмой. Национально ориентированные лидеры, коих мало в мире.