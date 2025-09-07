Беларусь и Узбекистан – подводим итоги масштабного женского бизнес-форума в Витебске

Витебск принял III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Он проходил в рамках визита парламентской делегации Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой, рассказали в программе «Сенат» на СТВ. Наши страны связывают крепкие узы дружбы и экономические связи. И форум как раз был призван перевести диалог в реальные контракты. В течение двух дней было проведено большое количество мероприятий, центральным из которых в первый день стала встреча спикеров.

Наталья Кочанова отметила, что это уже добрая традиция подобных встреч и особенно знаменательно, что она проходит на белорусской земле в год 80-летия Победы. Особое внимание договоренностям на высшем уровне, которые были достигнуты между президентами в феврале 2024 года. Танзила Нарбаева отметила теплый прием и тот факт, что форум проводится не в столице, а в регионе. По итогу заседания была подписана дорожная карта и протокол к меморандуму о сотрудничестве, который предусматривает создание межпарламентской комиссии.

Кроме того, председатели посетили обувное предприятие, где стороны обсудили сотрудничество в легкой промышленности. В частности, создание совместных производств. Эти же вопросы обсуждались на одной из совместных секций. Работало семь тематических площадок: от проектов ВПК до совместной научной деятельности. Серьезный прорыв обеспечен в социально-гуманитарной сфере. На сегодня уже работают множество соглашений между вузами, проводятся образовательные стажировки, студенческие обмены. Парламентская делегация Узбекистана познакомилась с достижениями белорусской легкой промышленности. Следует особо отметить общее понимание молодежной политики, что подчеркнули сенаторы. По итогам работы секции заключены новые соглашения между университетами Витебска и Ташкента, Гродно и Андижана, Гомеля и Ферганы, Витебска и Термеза.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

У нас в Республике Беларусь обучается более 4 тысяч студентов из Республики Узбекистан, у нас подписано более 545 межуниверситетских соглашений, а более 20 соглашений в рамках научной деятельности заключено только за прошедший год. То есть у нас серьезный фундамент, который нам необходимо только масштабировать и углублять. У нас абсолютно совпадают взгляды на роль молодежи в общественно-государственном устройстве и на работу с молодежью в рамках общественно-политической тематики. Только в этом году на территории Республики Беларусь прошло два масштабных проекта. Это культурно-просветительский проект «Поезд Памяти» и десятый культурно-образовательный проект «Дети Содружества», в которых приняли участие в том числе ребята из Республики Беларусь и Республики Узбекистан. И мы понимаем сейчас, как очень важно все-таки масштабировать подобного рода проекты, чтобы ребята могли знакомиться, могли коммуницировать. Чтобы завязалась та дружба, которая в дальнейшем и способна будет обеспечить преемственность, преемственность реализации в том числе тех стратегических направлений, приоритетных направлений сотрудничества в прикладных сферах образования, науки, здравоохранения и многих-многих других.

В развитии двусторонних отношений важную роль играет развитие регионального сотрудничества. Эти вопросы обсуждались на тематической секции, которая работала впервые. Сегодня каждая из областей Беларуси имеет пакет соглашений. Узбекским коллегам интересен опыт функционирования нашей системы местного самоуправления.

Гулнора Маруфова, заместитель председателя Комиссии сената Олий Мажлиса Узбекистана по содействию усилению деятельности представительных органов государственной власти:

Опыт полезен, конечно, тем, что как у вас идет совместная работа органов местного управления власти вместе с Советами народных депутатов. То есть как они на местах осуществляют работу по улучшению социального быта, по улучшению жизни населения на местах, по расширению рабочих мест на местах, по улучшению вообще всех сфер жизни – это народное хозяйство, промышленность, образование, в образовательных программах, медицинских программах, в науке, в культуре. Я думаю, что наши взаимоотношения между Республикой Беларусь и Узбекистаном еще будут углубляться, выходить на больший стратегический уровень. Мы надежные партнеры, мы уважаем белорусский народ, и наши президенты тоже. Те задачи, которые они ставят, созвучны и с вашей республикой, и с нашей, с чаяниями нашего народа, белорусского и узбекского народа. Подробнее в видео.

Центральным событием форума стало пленарное заседание «Беларусь-Узбекистан. Сотрудничество как фактор устойчивого развития». В своем выступлении председатель Совета Республики акцентировала внимание на конструктивной работе секций и межпарламентской комиссии. Отдельно она остановилась на вкладе женщин в социально-экономическое развитие двух стран. Представители законодательной власти должны работать над совершенствованием законодательства, искоренять торговые барьеры и реализовывать инициативы на практике. Не менее важным является укрепление побратимых связей между городами и развитие туризма. В этом году планируется провести II Белорусско-узбекский туристический форум в Узбекистане. В целом Наталья Кочанова резюмировала, что за последние годы совместными усилиями нашим странам удалось вывести белорусско-узбекские отношения на качественно новый уровень. Выступая на заседании, председатель Олий Мажлиса отметила, что на III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме поставленные Узбекистаном цели достигнуты. Идет последовательное наращивание масштабов сотрудничества, реализуются совместные проекты, активизируется межрегиональное деловое партнерство. В настоящее время на территории Узбекистана функционируют 240 предприятий с участием белорусского капитала, – резюмировала спикер Сената Олий Мажлиса. Работа форума в цифрах выглядит так. Подписаны контракты на сумму 261 миллион белорусских рублей и 18 документов о двустороннем сотрудничестве. На двух предыдущих форумах было заключено контрактов на сумму 235 миллионов белорусских рублей. Председатель Совета Республики отметила, что впечатлена итогами форума.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Результаты, на мой взгляд, впечатляющие, потому что они превзошли два предыдущих форума, которые проходили ранее. Конечно, акцент был сделан еще и на том, что, учитывая стратегическое сотрудничество между нашими странами, Беларусью и Узбекистаном, наряду с тем, что у нас в Национальном собрании есть рабочая группа по взаимодействию, мы создали комиссию по сотрудничеству, которая уже предполагает более высокий уровень взаимодействия нас, членов Совета Республики, и наших коллег, Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Мы наметили дальнейшие шаги по сотрудничеству, подписав наши соглашения, и, кроме того, определили на следующий год, какие бы еще хотели мы направления рассмотреть в рамках вот как бы уже ставшего традиционным женского бизнес-форума. И для нас очень важно, что мы сегодня практически вышли на те направления, которые мы хотели бы еще охватить. Это, конечно, наука, инновации, технологии. Это, конечно, несомненно, вопросы, которые касаются демографической безопасности. Нам есть чему поучиться друг у друга. У нас в Беларуси мощнейшая поддержка семей, воспитывающих детей. В Узбекистане хорошие показатели по приросту населения. И вот здесь мне видится, что мы должны показать, как работают в этом направлении наши регуляторы, органы, которые непосредственно занимаются этим. Ну и, конечно, общественные организации, которые, несомненно, тоже заинтересованы вот в этих вопросах, о которых я сказала выше. Подводя итог к предыдущим нашим решениям, видели уже результаты и плоды этой работы, тогда, когда сотрудничают наши организации, учреждения, предприятия абсолютно во всех сферах жизнедеятельности. Это очень важно. Видим, что мы вносим свой вклад в дело продвижения тех задач, которые ставят перед нами президенты наших стран.