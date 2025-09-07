Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было

Минск впервые принимал Кубок Победы по пляжному волейболу. В течение четырех дней сильнейшие дуэты из Беларуси, России, Кубы и Казахстана вели борьбу за главный трофей. Площадка, которая буквально выросла из ничего рядом с Меккой отечественного спорта, Дворцом спорта, впечатлила даже самых искушенных, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Зрители могли наблюдать интереснейшие и интригующие поединки и насладится не совсем традиционным видом спорта, не выезжая из Беларуси. Нашу страну представили два дуэта. У женщин Надежда Тишкова и Ольга Абраменко смогли дойти до полуфинала и остановились в шаге от пьедестала. У парней наши Александр Детков и Павел Петрушко завершили борьбу на стадии 1/4 финала.