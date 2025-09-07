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Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было

07 сентября 2025 17:44
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Минск впервые принимал Кубок Победы по пляжному волейболу. В течение четырех дней сильнейшие дуэты из Беларуси, России, Кубы и Казахстана вели борьбу за главный трофей. Площадка, которая буквально выросла из ничего рядом с Меккой отечественного спорта, Дворцом спорта, впечатлила даже самых искушенных, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Зрители могли наблюдать интереснейшие и интригующие поединки и насладится не совсем традиционным видом спорта, не выезжая из Беларуси. Нашу страну представили два дуэта. У женщин Надежда Тишкова и Ольга Абраменко смогли дойти до полуфинала и остановились в шаге от пьедестала. У парней наши Александр Детков и Павел Петрушко завершили борьбу на стадии 1/4 финала.

 Давайте еще раз окунемся в жаркие баталии пляжного волейбола и потрясающую атмосферу спортивного праздника.

Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было-2

Сначала это звучало, как фантастика. 

Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было-4

Федерация Республики Беларусь отработала на высшем уровне. 

Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было-6

Песочек шикарный.
Трибуны вообще восхитительные были, болельщики фантастические. 

Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было-8

Свою мировую карьеру я начинала именно с Беларуси, складывается такое впечатление порой, что скоро не нужны нам будут эти мировые серии, мы сами ко всем приедем, мы сами построим шикарные стадионы и будем радовать людей мировым уровнем. 

Смотрите в видео. 

# Волейбол # Спортивные соревнования

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