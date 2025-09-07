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США существенно осложнили выдачу виз для граждан РБ и РФ

07 сентября 2025 20:01
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США существенно осложнили выдачу виз для граждан РБ и РФ-0

В США ввели новые условия получения неиммиграционных виз или туристических для белорусов и россиян. Теперь заявление может подаваться только в стране гражданства или места постоянного проживания. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Для граждан стран, где визы не выдаются, назначены альтернативные города: Вильнюс и Варшава для белорусов, Астана и Варшава для россиян, Краков и Варшава для украинцев. Заранее назначенные интервью останутся без изменений, но время ожидания может возрасти. 

Новые условия не распространяются на визы категорий A, G, C2, C3 и дипломатические визы.

С 1 ноября также изменилась и процедура проведения собеседований на иммиграционные визы. Консульства назначаются автоматически, а выбор места проведения собеседования больше не предоставляется. Белорусы могут выбирать только Варшаву, а россияне – Варшаву, Алматы и Ташкент.

Фото: pixabay

# Международная политика # Визы # США # Новости США # политика США

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