Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Кто получает прибыль от наркооборота в Украине? Надежда Сасс, СТВ:

Наркомафия бессмертна?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Наркомафия не существует в безвоздушном пространстве. Проблема, которая нас беспокоит, – это соседи на южных рубежах. Украину Запад превращает в свою прокси-силу, которая будет решать задачи, не только связанные с русофобией, но еще и то, что эту территорию они хотят превратить в серую зону, там будет и наркобизнес, и торговля оружием, людьми. «Если ранен, убит, выплаты не положены». Почему властям Украины выгодны бойцы-наркоманы – подробности здесь.

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):

Геополитика определяет место Украины в современном экономическом разделении труда. И если Запад берет на себя привилегированные функции (чистый бизнес, гуманитарные технологии), то Украине переданы «грязные» функции (работорговля, торговля органами, наркоторговля). Человек стремится получить запрещенными способами удовольствие, эти способы приобретают своих выгодополучателей. Мы видим симбиоз украинских и европейских наркопроизводителей с мексиканцами, американцами. Американцы подыгрывают этим синдикатам, получая от них прибыль. Реально ли бороться с наркотрафиком? Надежда Сасс:

Насколько реально бороться с наркотрафиком в XXI веке?

Александр Степанов, военный эксперт:

С наркотрафиком реально и необходимо бороться, потому что это вопрос выживания любого государства. Мы видим, что на территории России были реализованы крупные мероприятия по ликвидации ячеек транснациональных наркосиндикатов. Если мы говорим насчет эффективной системы контроля, то тут важно эффективность таможенных органов, службы погранконтроля. Сколько людей в Украине зависимы от наркотиков? Надежда Сасс:

Украина – страна-наркокартель. Не слишком ли грубое название мы используем? Андрей Богодель:

Нет, мы называем вещи своими именами. Даже в страшном сне нельзя было представить, чтобы в каком-то государстве один президент-алкоголик тащит другого кандидата в президенты наркомана сдать анализы… Сложно предположить, кто же будет третьим президентом в этой Украине. Сегодня даже самые упоротые люди должны осознать, куда они идут. Еще два года назад были опубликованы официальные данные, сколько наркоманов в Украине, были цифры до полутора миллиона человек. Сегодня это возросло в разы. Наркомания повальная. Читайте также: Киреев о Зеленском: «Кокаин любит больше, чем страну» Как связаны НАТО и наркобизнес? Спросили у военного эксперта Журналист Юлия Витязева: Зеленского подсадили на более тяжелые наркотики, так им легче управлять Кто руководит наркобизнесом в Украине?

Украина превратилась в крупный рынок сбыта синтетических наркотиков, менее 10 лет назад на рынке наркобизнеса появился «Химпром». Заправляет им уроженец Республики Башкортостан Егор Буркин, он же Егор Левченко. Он модифицировал уже существующую схему продажи запрещенных веществ в даркнете. Обновление оказалось настолько удачным с финансовой точки зрения, что его создатель богател, а бизнес подчинял все новые территории. Есть ли конец наркомании в Украине? Надежда Сасс:

Есть ли конец наркомании в Украине? Андрей Богодель:

Сколько ниточка ни вьется, конец будет. Но то, насколько интегрированы эти наркодельцы в государственные структуры некоторых стран, говорить об этом очень сложно. В самой России Егора Буркина кто-то умудрился отпустить под подписку о невыезде. Следственным органам России есть над чем задуматься. Зарабатывают на наркотиках деньги, этим и живет Украина. Возможно ли это победить? Наверное, в ближайшее время нет. «Машины для убийства». Бойцов ВСУ подсаживают на наркотики – до половины военнослужащих сидят на игле – подробности здесь. Как противодействовать наркотрафику?

Владимир Киреев:

Высокодоходный бизнес, руководимый циничными людьми, приводит к тому, что государственная система тотально коррумпируется. Мы видим, что целая серия убийств сотрудников полиции, СК, прокуратуры в Украине и не только, которые не соглашались участвовать в этих наркосхемах. Вывоз рабов, по данным Европола, с 2000 года по 2015 год из Украины, Молдавии, Грузии, Румынии – было вывезено 2 миллиона женщин не для занятий проституцией, а для сексуального рабства. Итоги большого разговора