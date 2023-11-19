Журналист Юлия Витязева: Зеленского подсадили на более тяжёлые наркотики, так им легче управлять

Надежда Сасс, СТВ: Позволю себе такую фразу – «зеленизм» нынешний. Украина Зеленского – это американская власть плюс наркотизация страны. И чего ожидать от государства, когда им управляет человек, сам не лишенный наркотической зависимости? Юлия, можно ли об этом говорить открыто? Потому как мы же помним, какая была кампания предвыборная и какая была битва между Порошенко и Зеленским. И действительно, Петр Алексеевич неспроста решил вызвать на бой – сдать анализы и проверить господина Зеленского на наличие наркотических веществ в крови. Разве можно тогда отдавать на растерзание страну и давать отчет в адекватности действий украинской власти, если люди не лишены подобной зависимости?

Юлия Витязева, журналист, публицист, блогер:

Порошенко знал, о чем он говорил. К сожалению, люди из богемы очень часто подвержены таким пагубным пристрастиям. Но тот Зеленский, которого мы помним в 2019 году, и тот Зеленский, которого мы видим сейчас, это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Я подозреваю, что его подсадили на более тяжелые наркотические вещества. Да и он сам не против, потому что для него это единственный способ хотя бы ненадолго забыться и уйти от реальности. Плюс это помогает ему хоть как-то держаться на публике. С другой стороны, я даже не знаю, что хуже. Почему? Потому что все последние его выходы – это что-то страшное и запредельное, на самом деле. Человек находится на грани нервного срыва, у него и мимика выдает его с головой, чтобы он ни говорил. Это еще и средство контроля, потому что зависимым человеком очень легко управлять. Я не нарколог, но очевидно, что у человека уже крайняя степень.

Президент страны, соседней с нами, которая грозит всем «грязной бомбой» и всеми остальными возможными и невозможными способами, как им кажется, достижения победы, человек неадекватен. То есть тут, конечно, можно было бы сопоставить с деменцией Байдена, но мне кажется, что Зеленский в этой ситуации хуже. Потому что молодой здоровый мужик в самом расцвете сил превратился в такое вот. Знаете, его прямо ставить на плакат и по детским учреждениям распространять с надписью «Дети, наркотики – это зло». Потому что более наглядной агитации придумать на самом деле сложновато.