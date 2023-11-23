«В западном мире идёт речь о легализации наркотиков». Эксперт рассказал, как Украина оправдывает свои действия в этом вопросе

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
После ухода США из Афганистана в стране изменилась структура экспорта. Рухнуло производство опийного мака, резко выросло производство пшеницы. После принятия закона о легализации медицинского канабиса. Как говорят некоторые эксперты, Украину ждет обратный тренд, бурный рост наркоиндустрии. Посттравматический синдром у людей, которые вернутся из зоны боевых действий, присутствует. Его, возможно, стоит лечить именно принятием медицинского канабиса. Но где грань и как это контролировать? Возможно, другие цели преследует украинское правительство?
Как связаны НАТО и наркобизнес? Спросили у военного эксперта – подробности здесь.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Я целиком согласен, потому что емкость рынка, связанная с продажей наркотиков, сродни с продажей табака и алкоголя, оружия. В западном мире зачастую идет речь о легализации этих наркотиков. Всем известно, что та же Германия в 2022 году принимает закон о легализации, причем не только в медицинских целях, но в том числе и с целью получения удовольствия с 2024 года.
В США в 38 штатах разрешено официально использовать в медицинских целях, в 16 странах в рекреационных целях именно канабис. Канада разрешила фактически по всей стране. От этого не отстает и Украина. Мы знаем, какие реформы провел Зеленский. Если во многих странах еще как-то ограничивается объем производства этого канабиса, то в Украине это разрешено. 40 миллионов гектаров пахотных земель, порядка 17-18 миллионов гектаров скуплено крупнейшими компаниями, которые занимаются продовольствием и химией. Давайте вспомним, как недавно Запад ратовал за продолжение этой зерновой сделки...
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