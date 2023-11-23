«В западном мире идёт речь о легализации наркотиков». Эксперт рассказал, как Украина оправдывает свои действия в этом вопросе

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

После ухода США из Афганистана в стране изменилась структура экспорта. Рухнуло производство опийного мака, резко выросло производство пшеницы. После принятия закона о легализации медицинского канабиса. Как говорят некоторые эксперты, Украину ждет обратный тренд, бурный рост наркоиндустрии. Посттравматический синдром у людей, которые вернутся из зоны боевых действий, присутствует. Его, возможно, стоит лечить именно принятием медицинского канабиса. Но где грань и как это контролировать? Возможно, другие цели преследует украинское правительство?