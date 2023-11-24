«Население одурманено, им легче управлять». Как Украина превратилась в хаб синтетических наркотиков?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

В 2015 году неожиданно и достаточно резко изменился наркотрафик. Традиционно опиаты шли через горные хребты Средней Азии, кокаин доставлялся морем из Латинской Америки, синтетические наркотики, амфетамины – из Китая. Если первые два потока оставались прежними, то синтетические наркотики все чаще поставлялись из Украины.