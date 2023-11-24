Прямой эфир

«Население одурманено, им легче управлять». Как Украина превратилась в хаб синтетических наркотиков?

24 ноября 2023 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:
В 2015 году неожиданно и достаточно резко изменился наркотрафик. Традиционно опиаты шли через горные хребты Средней Азии, кокаин доставлялся морем из Латинской Америки, синтетические наркотики, амфетамины – из Китая. Если первые два потока оставались прежними, то синтетические наркотики все чаще поставлялись из Украины.

Как связаны НАТО и наркобизнес? Спросили у военного эксперта – подробности здесь.

«Население одурманено, им легче управлять». Как Украина превратилась в хаб синтетических наркотиков?-1

Юлия Витязева, журналист, публицист, блогер:
К сожалению, Украина уже превратилась в хаб синтетических наркотиков. И не только потому, что наркотики – это один из самых прибыльных бизнесов. А с учетом того, что Украина сегодня уже больше ничего не может ни произвести, ни экспортировать. Население одурманено наркотиками, им легче управлять. Многие в плену признаются, что на фронте им тоже дают вещества, потом они не задумываясь идут на убой. Наркотики – один из столпов, на котором зиждется украинская государственность.

Подробности в видео.

# Международная политика # Юлия Витязева # Надежда Сасс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: нас не удалось уничтожить и раздробить. Наш Президент всегда выступал за усиление роли ОДКБ
23 ноября 2023 18:44

Азарёнок: нас не удалось уничтожить и раздробить. Наш Президент всегда выступал за усиление роли ОДКБ

Лукашенко: «Мы готовы к подписанию документов». В Минске подвели итоги саммита ОДКБ
23 ноября 2023 18:42

Лукашенко: «Мы готовы к подписанию документов». В Минске подвели итоги саммита ОДКБ

Тасмагамбетов: ОДКБ вступила в новый этап своего развития
23 ноября 2023 18:39

Тасмагамбетов: ОДКБ вступила в новый этап своего развития