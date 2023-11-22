Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Поговорим о ближайшем окружении Зеленского. Бывший бизнес-партнер нынешнего президента Украины Геннадий Лазуткин откровенно рассказал одному из депутатов «слуги народа», этот разговор был записан на скрытую камеру. Президент стране не поможет, потому что кокаин любит больше, чем страну. Это не просто диагноз, это вердикт.