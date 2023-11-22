Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Поговорим о ближайшем окружении Зеленского. Бывший бизнес-партнер нынешнего президента Украины Геннадий Лазуткин откровенно рассказал одному из депутатов «слуги народа», этот разговор был записан на скрытую камеру. Президент стране не поможет, потому что кокаин любит больше, чем страну. Это не просто диагноз, это вердикт.
Как связаны НАТО и наркобизнес? Спросили у военного эксперта – подробности здесь.
Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):
Владимир Александрович с самого начала человек эгоистичный, самовлюбленный, артист. Очевидно, что выбрали его, потому что он должен быть очень легко управляемым. Но говорить о том, что за всеми людьми стоят какие-то таинственные силы, которые дергают за ниточки, – это лишнее усложнение. Каждый несет ответственность за свои поступки: и Зеленский, и Байден, и Порошенко. Откровенные мясники, которые готовы были развязывать войну.
Давайте вспомним, как Порошенко с Зеленским конкурировали, кто начнет войну. Употребляют они наркотики, так они, может, там и педофилией занимаются. Зеленский полностью несет ответственность за свои поступки, никакая он не марионетка. Он преступник, который он осознает, что он делает. Кокаин ему доставляет удовольствие. Он делает это осознанно, потому что люди ему неважны, потому что он преступник.
Подробности в видео.