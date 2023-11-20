Как связаны НАТО и наркобизнес? Спросили у военного эксперта

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Надежда Сасс, СТВ:

Война сплела и оружие, и наркотики, это невероятно прибыльные отрасли, возможности для крупного заработка. Хочу обсудить роль наркокартелей как негосударственных акторов международных отношений. Насколько они сегодня влияют на политику в Европе, в США? Украина здесь не последнюю роль не так давно стала занимать. «Поставки запрещенных веществ – это инструменты гибридной войны»

Александр Степанов, военный эксперт:

Сегодня международный наркосиндикат выступает в качестве акторов, даже в качестве инструментов гибридного противостояния. Я бы не придавал излишнюю субъектность и влияние, потому что они действуют под фатальным контролем. Это креатуры прежде всего западные. Если внимательно отследить военное присутствие США в отдельных регионах в ХХ веке, мы можем начать с того же «Золотого треугольника» и с понимания, что весь опиум, который выращивался в регионе, был подконтролен американским спецслужбам. Аналогичная ситуация была и в зоне «Золотого полумесяца». Все мы знаем статистику присутствия западного контингента в Афганистане, когда в десятки раз возросли объемы выращивания опиумного мака. Все поставки запрещенных веществ – это всегда инструменты гибридной войны. «Машины для убийства». Бойцов ВСУ подсаживают на наркотики – до половины военнослужащих сидят на игле – подробнее. Зачем Западу развитие наркобизнеса? В свое время была создана стратегия «Пяти колец», где были выделены различные сегменты воздействия, в том числе на население. Наркотики уничтожают генофонд. Эта химия уничтожает активное молодое население (18-30 лет). Эти наркотики довольно доступны, их легко может приобретать большая часть населения. Кто получает основные финансовые потоки, контролирует логистические коридоры, надо понимать, что это огромные корпорации. Это триллионы долларов, если брать всю сложную архитектуру. Кто развивает наркобизнес в Украине?