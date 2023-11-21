Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Детская порноиндустрия достаточно популярна. Видеоматериалы с участием детей, самое ужасное – возраст: с трех месяцев до трех лет, наиболее популярные и дорогостоящие видеоролики. Именно Украина была ключевым источником данных видеоматериалов.