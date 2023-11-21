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Снимают детей от 3 месяцев до 3 лет. Как Украина стала ключевым источником запрещённых видео

21 ноября 2023 13:29
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:
Детская порноиндустрия достаточно популярна. Видеоматериалы с участием детей, самое ужасное – возраст: с трех месяцев до трех лет, наиболее популярные и дорогостоящие видеоролики. Именно Украина была ключевым источником данных видеоматериалов.

Снимают детей от 3 месяцев до 3 лет. Как Украина стала ключевым источником запрещённых видео-1

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):
По некоторым данным, на площадках зарегистрировано до 25 000 украинок. Но я думаю, что реально там гораздо больше. А если мы говорим о сегменте даркнета, то мы просто не понимаем, о каких объемах идет речь.

Подробности в видео.

# Международная политика # Надежда Сасс # Владимир Киреев # Фотофакт

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