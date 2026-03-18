Строительство жилья остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в нашей стране. К 2030 году Беларусь планирует выйти на новый стандарт обеспеченности жильем – 33 квадратных метра на человека.
«Ключевым аспектом, конечно же, будет вопрос безопасности и той ситуации крайне высокой степени эскалации, которая была инициирована прежде всего по линии Вашингтона и прежней администрации Белого дома».
«К сожалению, опасность велика».
«Есть глубокий раскол среди консерваторов. Приблизительно половина сильно поддерживает киевский режим и вторая половина против».
Возможное развитие ситуации обсудили с программным директором Академии политических наук России Александром Степановым.
«То есть важный, хотя и второстепенный для БРИКС вопрос демонстрации того, что невозможно Западу своими усилиями какую бы то ни было страну отправить в эффективный режим санкций», – добавил эксперт.
От внешнего давления до серьезных экономических показателей.
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