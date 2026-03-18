Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Степанов

Строительство двух жилых домов в квартале улиц Ангарской и Магнитной будет завершено в 2026 году
18 марта 2026 17:40

Строительство двух жилых домов в квартале улиц Ангарской и Магнитной будет завершено в 2026 году

Чего ждать от переговоров по Украине 18 февраля – мнение эксперта
17 февраля 2025 16:53

Чего ждать от переговоров по Украине 18 февраля – мнение эксперта

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины – обсудили эксперты
19 января 2025 19:08

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины – обсудили эксперты

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»
18 января 2025 18:57

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Зачем Байден разрешил Украине бить вглубь России и какие будут последствия? Мнение эксперта
18 ноября 2024 16:55

Зачем Байден разрешил Украине бить вглубь России и какие будут последствия? Мнение эксперта

Саммит в Казани демонстрирует, что политика изоляции России и Беларуси не сработала – политаналитик
25 октября 2024 13:38

Саммит в Казани демонстрирует, что политика изоляции России и Беларуси не сработала – политаналитик

Эксперты рассказали, какие факторы делают СНГ крепкой международной организацией
10 октября 2024 16:38

Эксперты рассказали, какие факторы делают СНГ крепкой международной организацией

Российский политолог: Беларусь для ШОС может выступать как транзитный хаб на европейское пространство
05 июля 2024 07:57

Российский политолог: Беларусь для ШОС может выступать как транзитный хаб на европейское пространство

Потенциал промышленности Беларуси может сделать её одним из ведущих государств – военный эксперт
25 мая 2024 13:30

Потенциал промышленности Беларуси может сделать её одним из ведущих государств – военный эксперт

В Минске приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Трактор»
05 декабря 2023 14:23

В Минске приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Трактор»

«От украинского народа не зависит ничего». Подводим итоги большого разговора о наркообороте в Украине
24 ноября 2023 14:10

«От украинского народа не зависит ничего». Подводим итоги большого разговора о наркообороте в Украине

Как связаны НАТО и наркобизнес? Спросили у военного эксперта
20 ноября 2023 12:58

Как связаны НАТО и наркобизнес? Спросили у военного эксперта