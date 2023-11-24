Соседи не дают нам скучать. Эксперты подводят итоги саммита ОДКБ в Минске

ОДКБ не было вовлечено ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 ноября в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы. В центре внимания – вопросы международной и межрегиональной повестки. Лидеры стран-участниц определились, что в будущем предстоит проработать повестку военного сотрудничества.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Соседи, которых мы действительно не выбираем, не дают нам скучать. На европейской части нашего континента объединенные Вооруженные силы НАТО, Соединенные Штаты наращивают свой потенциал. Только более 30 тысяч военнослужащих сегодня находятся в Европе, из них только 20 тысяч, которые располагаются в Польше и странах Прибалтики. Из сухопутной составляющей: из 18 батальонных тактических групп 10 находится на нашем направлении. Авиационная группировка составляет 126 самолетов. Это не может не вызывать у нас опасений.