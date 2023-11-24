Вадим Елфимов: единая система ПВО для всех стран ОДКБ серьёзно повышает безопасность

ОДКБ не было вовлечено ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то время как НАТО превращается в агрессивный блок, а ООН самоустраняется, ОДКБ обеспечивает стабильность в зоне своей ответственности. В ходе саммита Александр Лукашенко акцентировал внимание на сломе международной системы отношений. Запад активно занимается подменой традиционных понятий и живет по правилу кто сильнее – тот и прав.

Однако сегодня есть новая тенденция: все меньше государств хотят жить на таких условиях. Потому запрос на справедливые подходы к безопасности в регионе, которыми руководствуется ОДКБ, будет только возрастать. Тем не менее Организации коллективного Договора по-прежнему необходимо сплочение. В том числе и в вопросе оборонного потенциала.