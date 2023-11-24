Вадим Елфимов: единая система ПВО для всех стран ОДКБ серьёзно повышает безопасность
ОДКБ не было вовлечено ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соседи не дают нам скучать. Эксперты подводят итоги саммита ОДКБ в Минске.
В то время как НАТО превращается в агрессивный блок, а ООН самоустраняется, ОДКБ обеспечивает стабильность в зоне своей ответственности. В ходе саммита Александр Лукашенко акцентировал внимание на сломе международной системы отношений. Запад активно занимается подменой традиционных понятий и живет по правилу кто сильнее – тот и прав.
Однако сегодня есть новая тенденция: все меньше государств хотят жить на таких условиях. Потому запрос на справедливые подходы к безопасности в регионе, которыми руководствуется ОДКБ, будет только возрастать. Тем не менее Организации коллективного Договора по-прежнему необходимо сплочение. В том числе и в вопросе оборонного потенциала.
Вадим Елфимов, международный эксперт:
ОДКБ в первую очередь – организация, которая обеспечивает безопасность стран, в нее входящих. Последняя новация – мы сейчас активно создаем общую систему ПВО. Такая система ПВО есть сейчас, существует между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, наша совместная группировка ПВО. Есть такая же соответствующая договоренность и с Таджикистаном. В Таджикистан направлена первая группировка из восьми российских пусковых установок комплекса ПВО С-300. То есть это все реализуемо. Если будет создана единая система ПВО для всех стран ОДКБ, то это серьезно повышает обороноспособность и безопасность наших государств.
Не менее значимым является обеспечение информационной безопасности на пространстве ОДКБ. Недоработки в этом секторе ведут к началу гибридных войн. Действовать на опережение призывал глава нашего государства еще задолго до того, как опасность информационного давления стала очевидна для всех.
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