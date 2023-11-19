Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Владимир [Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия) – прим. ред.] правильно отметил, что фармацевтика не всегда связана с какими-то наркотиками. Тем не менее мы опускаем этот момент.

Возвращаясь к Украине, хотелось бы сказать: если даже главный военный прокурор в Украине поднимает вопрос, что есть такая проблема с наркотиками, она действительно глобальна. Причем глобальна почему? Думаю, что на переднем крае добыть эти наркотики проблем особых не составляет для военнослужащих. И вот то, что сегодня поднимался вопрос о химпроме, а некто, по-моему, Егор Буркин, основатель этого всего – вначале гражданин России, потом бежал в Украину и в дальнейшем сегодня он уже где-то в Латинской Америке. Тем не менее тот синдикат, который он создал, он работает, и работает достаточно эффективно. Именно проблема сегодня возникает именно с солями, солями – наркотиками. Как еще говорят: соли для ванн, масса различных названий есть. Вот этот наркотик вызывает очень быстрое привыкание. И эта проблема действительно есть, прежде всего в Вооруженных силах Украины. Там государство решает два таких вопроса интересных. Это «государство» решает два основных вопроса: незаконный оборот наркотиков, где они употребляют; с другой стороны, как вы отметили, если проводится военно-врачебная комиссия и берется анализ у военнослужащего, если он ранен, убит, ему выплаты не положены, то есть лечение фактически производится за свой счет.