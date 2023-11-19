Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Об использовании наркотиков в рядах ВСУ говорим в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня многие эксперты говорят о причастности высших должностных лиц режима Зеленского к потоку наркотиков на передовую для ВСУ, чтобы по итогу употребления наркотиков не выплачивать обещанные семьям 15 миллионов гривен в результате гибели. Подсаживают на наркотическую иглу. Многие действительно не могут смело идти и смотреть в глаза смерти, это стимул для бойцов.

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):

Это является сейчас достаточно традиционным способом. Практически все силовые структуры, участвующие в интенсивных военных действиях, применяют ту или иную фармацевтику запрещенную, на грани запрещения, легальную, потому что существуют вполне легальные стимуляторы. Практически применение боевой фармы, как принято говорить, стало уже нормой современной войны. Человек при употреблении этих веществ получает значительный потенциал в физической силе, не устает на протяжении нескольких суток, сохраняет когнитивные способности и при этом может вести военные действия без чувства страха, не чувствуя боли, с очень значительными ранениями на протяжении нескольких часов. Практически то, что должно привести к болевому шоку и недееспособности бойца, делает человека, который принимает эту фармацевтику, практически машиной для убийства. Но при этом, конечно, разрушает его организм. Я думаю, что мы говорим все-таки не о боевой фармацевтике, а именно о наркотических веществах. Здесь это тоже стало частью повседневности. По некоторым опросам, от трети до половины военнослужащих украинских применяют наркотические вещества прямо в регионе боевых действий, прямо на линии соприкосновения. Естественно, это просто приносит большие прибыли. Тут вряд ли можно говорить о большом политическом подтексте, просто деньги делают сами себя.

Я хотел бы обратить внимание, при всем том, что я согласен со всеми общеизвестными фактами. Мысли о том, что спецслужбы направляют наркотический трафик, в общем-то правильны, потому что очевидно, что они имеют механизмы для этой работы. Но сегодняшний мир поменял все местами. Не какие-то, может быть, наркокартели стали определять политику и стали субъектами для принятия решений, но наркотические деньги, естественно, коррумпируют и заставляют выполнять волю этих наркокартелей и те же самые спецслужбы. Не спецслужбы определяют задачу уничтожения американского среднего класса. Сегодняшняя Америка крайне наркотизирована. В этом участвуют, очевидно, и полицейские, и ФБР, и спецслужбы. Но это, естественно, не может быть целью американской политики. Здесь капитализм практически сожрал государственную машину. Он подчинил ее. Он взял ее шкурку, вложил свои собственные ценности и в данном случае он подчинил американскую экономику. Он уже контролирует всю приграничную зону с Мексикой. Не может быть это никакой ценностью американской государственной машины. Речь идет не о том, что Америка делает Мексику слабой. Речь идет о том, что американцы сейчас напрямую хотят вести военные действия с картелями. Президент Мексики говорит о том, что если это произойдет, Мексика объявит войну Соединенным Штатам, но североамериканцы не могут контролировать ситуацию. Джин вышел из бутылки – ситуация стала неконтролируемой.