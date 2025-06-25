Беларусь и Куба определили перспективные точки роста в торговле

Политическая воля, взаимопонимание и полная поддержка на уровне глав государств – у Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед. Об этом заявил Александр Лукашенко. Сегодня, 25 июня, во Дворце Независимости Президент встречал кубинского лидера. Мигель Диас-Канель прибыл в Минск с официальным визитом, предыдущий состоялся в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте переговоров Александр Лукашенко выразил уверенность, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога сохранится на годы вперед. А также отметил конструктивное взаимодействие двух стран на международной арене. Мы разделяем подходы друг друга и оказываем взаимную поддержку, подчеркнул глава нашего государства.

Совместные шаги, которые поспособствуют обеспечению социально-экономической стабильности двух стран, лидеры обсудили подробно. Так были определены ключевые точки роста в торгово-экономической сфере. Это обеспечение продовольственной безопасности, модернизация промышленности Кубы, энергетика и транспортная инфраструктура, а также расширение доступа к качественным медпрепаратам.

Сегодня между нашими странами действует порядка 30 межправительственных и межведомственных договоров. Регулярно проходит обмен визитами на разных уровнях. Тем не менее, сложности есть. Они вызваны, в том числе санкционным давлением, например, в части механизмов финансовых расчетов. Однако, как подчеркнул Александр Лукашенко, подобные трудности только стимулируют поиск эффективных решений. Какими будут дальнейшие шаги развития двусторонних отношений, а также подробностями переговоров лидеры поделились с прессой в итоговом заявлении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы с Мигелем обсудили широкий спектр вопросов в двусторонней повестке дня и наметили дальнейшие шаги по реализации наиболее перспективных направлений сотрудничества. Мы уделили внимание непростой геополитической обстановке, подтвердили приверженность Беларуси и Кубы политике укрепления мира, безопасности на нашей планете, к дальнейшему построению справедливого и многополярного мира. Только так, по нашему общему убеждению, возможно обеспечить свободное, самостоятельное развитие всех стран и народов, их подлинное равноправие и защиту национальных интересов. Беларусь на себе испытала, что такое незаконные ограничительные меры со стороны отдельных недружественных государств, и решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой, финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против «Острова Свободы» и наносящей непоправимый ущерб кубинскому народу. Чтобы максимально реализовать потенциал двустороннего сотрудничества, нам необходимо подтягивать наши торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов. И мы это сделаем. Беларусь предлагает Кубе не только экспорт товаров и услуг, но и активное участие в работе по развитию всех взаимовыгодных сфер и направлений на основе комплексного и стратегического партнерства.

Речь о внедрении в экономику Кубы научных достижений и технологий, реализации совместных проектов с долгосрочным экономическим и социальным эффектом. Отметим, кубинский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Куба является страной-наблюдателем при ЕАЭС. Союз расценивает это государство как плацдарм для увеличения своего стратегического присутствия в регионе Латинской Америки. Основные направления взаимодействия – энергетика, химическая и легкая промышленность, машиностроение и развитие железнодорожной сети.