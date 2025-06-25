За 2024-й мы реализовали продукции на сумму более 5 млн долларов – Горлов о сотрудничестве с Кубой

Политическая воля, взаимопонимание и полная поддержка на уровне глав государств – у Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед. Об этом заявил Александр Лукашенко. Сегодня, 25 июня, во Дворце Независимости Президент провел переговоры со своим кубинским коллегой. Мигель Диас-Канель прибыл в Минск с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры подтвердили теплый и союзнический характер межгосударственного диалога, который начался больше 30 лет назад. Сегодня двусторонние отношения наполнены рядом проектов, развивается торговля, заключено свыше 30 межведомственных договоров. Тем не менее, над реализацией потенциала экономического сотрудничества необходимо работать. Именно эти вопросы стали центральными в ходе переговоров. Так, стороны определили ключевые сферы взаимодействия. Беларусь и Куба определили перспективные точки роста в торговле.

Уже сегодня Беларусь и Куба реализуют совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и продовольствии. Ожидаются подвижки в фармотрасли: сегодня 46 отечественных препаратов зарегистрированы на Кубе, как отметил Президент островного государства, рассматривается возможность организации в Витебской области совместного производства онкологических, иммунологических препаратов. Также прорабатываются инициативы по производству молочных продуктов с применением белорусских технологий и сырья.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

За 2024 год мы реализовали продукции на сумму более 5 миллионов долларов США. Это в три раза больше, чем в предыдущие годы. И сейчас динамика этого года уже за пять месяцев показывает, что мы тоже реализовали продукции на сумму более 2,5 тысячи долларов США, что превышает вдвое аналогичный период прошлого года.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

Сборочное производство тракторов в Кубе уже организовано. Сейчас ведется активная поставка комплектующих для наращивания объемов выпуска тракторов. Вообще, если рассматриваем Кубу, то это стратегический партнер в латиноамериканском регионе. И это хороший партнер, который позволяет существенно диверсифицировать наш экспорт. В том числе рассматриваем еще несколько ключевых направлений – это и поставка коммунальной техники, это возможность поставки и организации сборочного производства пассажирской техники, это и грузовые перевозки.