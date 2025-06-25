Лукашенко: мы предлагаем Кубе развитие всех взаимовыгодных сфер на основе комплексного партнёрства

Политическая воля, взаимопонимание и полная поддержка на уровне глав государств – у Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед. Об этом заявил Александр Лукашенко. Сегодня, 25 июня, во Дворце Независимости Президент провел переговоры со своим кубинским коллегой. Мигель Диас-Канель прибыл в Минск с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры подтвердили теплый и союзнический характер межгосударственного диалога, который начался больше 30 лет назад. Сегодня двусторонние отношения наполнены рядом проектов, развивается торговля, заключено свыше 30 межведомственных договоров. Тем не менее, над реализацией потенциала экономического сотрудничества необходимо работать. Именно эти вопросы стали центральными в ходе переговоров. Так, стороны определили ключевые сферы взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы максимально реализовать потенциал двустороннего сотрудничества, нам необходимо подтягивать наши торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов. И мы это сделаем. Простую, понятную формулу вот только что предложил Президент Кубы. Он говорит о том, что хватит импортировать то, чего мы можем произвести и в том числе произвести вместе. Давайте, говорит, будем создавать совместные предприятия, чтобы бизнесмены кубинские, наши предприниматели, могли вместе производить нужный товар и меньше заниматься импортом. Беларусь предлагает Кубе не только экспорт товаров и услуг, но и активное участие в работе по развитию всех взаимовыгодных сфер и направлений на основе комплексного и стратегического партнерства.

Уже сегодня Беларусь и Куба реализуют совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и продовольствии. Ожидаются подвижки в фармотрасли: сегодня 46 отечественных препаратов зарегистрированы на Кубе, как отметил Президент островного государства, рассматривается возможность организации в Витебской области совместного производства онкологических, иммунологических препаратов. Также прорабатываются инициативы по производству молочных продуктов с применением белорусских технологий и сырья.