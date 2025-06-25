Президент Кубы: мы восхищаемся Беларусью и её народом

Политическая воля, взаимопонимание и полная поддержка на уровне глав государств – у Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед. Об этом заявил Александр Лукашенко. Сегодня, 25 июня, во Дворце Независимости Президент провел переговоры со своим кубинским коллегой. Мигель Диас-Канель прибыл в Минск с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры подтвердили теплый и союзнический характер межгосударственного диалога, который начался больше 30 лет назад. Сегодня двусторонние отношения наполнены рядом проектов, развивается торговля, заключено свыше 30 межведомственных договоров. Тем не менее, над реализацией потенциала экономического сотрудничества необходимо работать. Именно эти вопросы стали центральными в ходе переговоров. Так, стороны определили ключевые сферы взаимодействия.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Кубы:

Беларусь и ее народ – это народ и страна, которыми Куба и кубинский народ восхищаются. Хотел бы подчеркнуть чуткость, понимание, волю помогать, которая была озвучена Президентом Лукашенко, чтобы работать с Кубой и помогать нам в контексте сложной ситуации, которую переживает наша страна. Решение создания совместных предприятий – одно из лучших, чтобы противостоять санкциям, с помощью которых нас хотят поставить на колени. Но мы этого не допустим.