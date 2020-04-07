Наталья Эйсмонт об итогах совещания у Президента: сегодня обещания закончились, Александр Лукашенко поставил конкретные и чёткие сроки

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 7 апреля провел масштабное совещание о готовности системы здравоохранения противостоять распространению вируса COVID-19. О подробностях совещания и его итогах журналистам рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совещание ни в коем случае не было спонтанным

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Данное совещание ни в коем случае не было спонтанным, глава государства его уже анонсировал на прошлой неделе. Но еще до того в течение двух недель Президент собирал информацию из самых разных источников и от разных специалистов. После этого, вычленив главное, сегодня собрал всех на большой и подробный разговор. При этом общество получило ответы на имеющиеся на данный момент вопросы, ну а многие должностные лица – прямые поручения по самым разным направлениям. Одна из главных установок участникам совещания – не упрощаться Президент, безусловно, понимает всю серьезность ситуации и не скрывает, что, возможно, будет непросто. Одна из главных установок участникам совещания, которая прозвучала в финале, – не упрощаться. Сейчас в стране делается все, чтобы, пройдя этот непростой период, мы не получили еще больших проблем. Каких? Об этом глава государства сказал очень отчетливо: мы не знаем, каким будет мир после этой пандемии. Александр Лукашенко: После пандемии мир будет другим. Где наше будет место в этом мире?

Никто не останется в должности, если не будет респираторов и масок Маски и средства защиты. Этот вопрос Президент держит на контроле крайне жестко. Личные поручения премьер-министру уже были, министр здравоохранения решить вопрос обеспечения медучреждений и населения обещал. Сегодня обещания закончились, Президент поставил конкретные и четкие сроки: до конца этой недели все меры должны быть предприняты (подробнее здесь). На закрытой части совещания после докладов о том, что организовывается, где и как, резюме было тем же, что и в присутствии журналистов – никто не останется в должности, если не будет респираторов и масок. Выслушали и серьезные заявления, касающиеся ценообразования. Здесь и магазины, и аптеки. Наживаться на людях никто не позволит (подробнее здесь и здесь). «Врач для нас драгоценность» Именно на тему защиты врачей Президент сегодня обратил отдельное внимание. По его личному поручению вчера весь день Наталья Ивановна Кочанова, председатель Совета Республики, изучала ситуацию на местах – проехала по больницам, поговорила с докторами. Собрав эту и другую информацию, Президент обозначил алгоритм работы и контроля. Минздрав обязан заставить главных врачей обеспечить сотрудников всем необходимым. Конечно, при помощи министерства и местной вертикали власти. «Врач для нас драгоценность», – именно так это звучало в исполнении Президента. Конечно, всем должны быть обеспечены те, кто работает в эпицентре. Но особое внимание Президент обратил и на защищенность врачей, которые не оказывают помощь именно инфицированным больным, но могут с ними столкнуться, когда нет симптомов и те еще не знают о вирусе. Защита во всех случаях должна быть ну просто железной. Владимир Караник рассказал о случаях заражения медиков коронавирусом

Контроль за въезжающими в страну ни в коем случае не снижается Как докладывали сегодня Президенту ответственные лица, и в первую очередь силовики, контроль за въезжающими в страну ни в коем случае не снижается. На границе, в аэропорту (хоть пассажиропоток и снижен) все мероприятия продолжаются. И в этой части особое внимание дальнобойщикам и движению по выделенным транспортным коридорам. Жестко контролировать соблюдение всех правил поручено госсекретарю Совета безопасности. Главный центр работы – Минздрав. Все там Что можно сказать по итогам совещания и какие выводы и напутствия дал глава государства? Главный центр работы – Минздрав. Все там. С сегодняшнего дня абсолютно подключены к процессам и местные органы власти, вся вертикаль. Они должны обеспечивать всем необходимым. Все мобилизованы, и все процессы на контроле держит Президент. Стратегия и тактика определены. Ну а через всех присутствующих на совещании главврачей и руководителей облздравов Президент поблагодарил наших медиков за то, что они делают сейчас. Вылечивают людей в условиях, когда механизмы лечения не ясны. Ну и пожелал, работая, беречь себя – это главное.

Действовать нужно так, как диктует ситуация, и делать все, чтобы уберечь людей Принимать меры нужно тогда, когда они назрели. Это абсолютно твердая позиция Президента, которую, как видим, разделяют многие люди в нашей стране и за ее пределами. Я лишь хочу напомнить один момент. Сегодня Президент с губернаторами говорил про посевную (подробнее здесь), на прошлой неделе побывал на успешном сельхозпредприятии (подробнее здесь). Которое, к слову, останавливаться не хочет и, безусловно, соблюдая все меры предосторожности, работает на внутренний рынок, а также кормит соседей и наших дальних партнеров. Так вот там главой государства был задан вопрос, на который пока никто (я имею в виду оппонентов) почему-то не ответил. Когда все будут сидеть дома, кто же будет доить коров? Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?» Сегодня прозвучал еще один вопрос на эту же тему: что будем делать в целом с работниками сельского хозяйства? Или они чем-то отличаются от нас, городских? Или, может, кто-то предлагает остановить посевную? Действовать нужно так, как диктует ситуация, и делать все, чтобы уберечь людей. По такому принципу сегодня строится и дальше будет строиться работа в Беларуси.