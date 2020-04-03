Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?»

Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и информационный фон, на котором это происходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие хотели бы посидеть дома, поработать удаленно, скажем. Как отметил Александр Лукашенко, далеко не все смогут оставить свои рабочие места.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот мы с вами были на ферме. Скажите, как там на удаленке доить коров? Или как там выходной объявить? Ведь это нереально. Ни в России это, ни в Америке, нигде не возможно. Так что получается, мы такие, а кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранят. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя.
Поэтому мы никому ничего не запрещаем. Ни над кем мы не довлеем, особенно по жизни. Жизнь принадлежит тебе и мне. Моя жизнь. Поэтому мы будем распоряжаться своими жизнями. Но как государство мы делаем все, чтобы людей защитить.