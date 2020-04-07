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Владимир Караник рассказал о случаях заражения медиков коронавирусом

07 апреля 2020 16:44
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Новости Беларуси. Про случаи заражения самих же медиков рассказал Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник рассказал о случаях заражения медиков коронавирусом-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Имеются случаи, когда за медицинской помощью пациент обращается в обычную поликлинику.

Хотя мы постоянно просим: если у вас признаки есть респираторной инфекции, не надо никуда ходить, вызовите врача к себе.

Но у нас все равно иногда приходят на прием в поликлинику, как с обычной респираторной вирусной инфекцией, и оказываются один на один в кабинете с врачом-терапевтом либо попадают в обычное общесоматическое отделение. В неврологию либо в другое отделение, где персонал все-таки экипирован хуже, и часть из них не имеет тех средств защиты, которые необходимы.

В результате мы получили, что именно не в тех стационарах, где оказывают медицинскую помощь, а в других, имелись факты инфицирования медицинских работников. Исходя из этого мы сейчас усиливаем снабжение средствами защиты всех стационаров.

Хотя масочный режим приказом Минздрава был введен достаточно давно, сейчас наша легкая промышленность дополнительно планирует выпускать до миллиона масок в сутки в начале следующей недели. Это позволит, во-первых, удовлетворить потребности нашего населения. Во-вторых, пополнить запасы медицинских учреждений.

Владимир Караник рассказал о случаях заражения медиков коронавирусом-4

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# Коронавирус # Здоровье # Владимир Караник # Фотофакт

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