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Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район

05 апреля 2020 18:23
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Новости Беларуси. В такой беспрецедентно захватывающей волне информации, или даже не информации как таковой, а в потоке информационного шума, усилившегося в последнее время стократно, особенно легко запаниковать и решить, что все пропало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но это не так.

Понятно: надолго остановленные производства и ограничения в торговле – это прямой путь к минусам в национальных экономиках. А там и до мировой дело дойдет.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-1

Юлия Огнева, СТВ:
И потому все чаще от мировых лидеров можно услышать то, что глава белорусского государства говорил с самого начала: предприятия должны работать, международная торговля должна продолжаться. А проблемы решать нужно сообща. Впрочем, пока консолидированные меры не выработаны, страны самостоятельно пытаются держаться на плаву в меру сил и возможностей.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-4

Из-за принимаемых мер по недопущению распространения коронавируса, пострадали экономики в целом, особенно отдельные отрасли. Причем пострадали по объективным причинам. Взять, к примеру, туризм. Никакие предпринимаемые руководителями усилия сейчас ситуацию не исправят: границы закрыты, пассажирское сообщение прервано.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-7

Поддержать разные сектора бизнеса (и частного, и государственного), если такая поддержка будет действительно жизненно необходима. Об этом в том числе шла речь во время посещения главой государства Смолевичского района.

Тему продолжит Алена Сырова.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-10

От поля до стола. Группа компаний «Серволюкс» объединяет 15 предприятий, покрывая практически все сферы АПК. Производство комбикорма, птицеводство, собственная лаборатория и розничная сеть. Гордость – недавно открывшееся производство полуфабрикатов и молочно-товарная ферма. Оба проекта реализованы по технологии «гринфилд». Построены в чистом поле, а значит, изначально не было ограничений ни в инфраструктуре, ни в подходе к работе – полная свобода.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-13

Светлана Лукашенок, заместитель директора филиала предприятия «Смолевичи Бройлер»:
Существует пять основополагающих правил: это отсутствие жажды, отсутствие голода, отсутствие дискомфорта для наших животных, это возможность проявления своего естественного поведения здесь на ферме, ну и, безусловно, это отсутствие стресса и страха для наших животных. Отсюда вы здесь видите очень широкие проходы, подстилку из песка.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-16

Эта молочная ферма на 4000 голов является крупнейшей в стране. Руководит ею Мариус Зодсма. Опытного специалиста из Нидерландов пригласили, чтобы создать уникальное производство, где можно в полной мере реализовать белорусский потенциал. Получилось. Каждый день коровы здесь дают более 80 тонн молока – практически все класса экстра. На биржу идет по хорошей цене. Заработанное – на развитие.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-19

Сельхозпредприятия глава государства посещает по несколько раз в год, и в таких поездках его сопровождают журналисты, так что есть с чем сравнить. Эта ферма в деревне Мгле – тот случай, когда невольно задаешься вопросом: почему не везде так?

Уже традиционно пятница в рабочем графике Президента – посещение предприятий. Главная цель таких поездок, как позже отметит Александр Лукашенко, – показать, что нет ничего невозможного, и обсудить перспективы не только конкретного предприятия.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-22

Всегда, и особенно в непростые для всех, как сегодня, времена, в приоритете должны быть интересы людей и государства, независимо от того, руководишь ли частной фирмой или госпредприятием.

Александр Лукашенко: Если кто-то хочет в Беларуси работать, он прежде всего думать должен о людях

Ферма под Смолевичами – тот самый пример, где о работниках как раз думают. Средняя зарплата – 1200 рублей. Всего здесь работают 74 человека, многие приезжают на работу за несколько десятков километров. Отправиться на каникулы совсем не в их планах. Здесь привыкли работать много и качественно. На результат.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-25

Вы посменно работаете?
– Три человека.
– И друг друга подменяете?
– Да. Выручаем и на выходные можем ходить.
– Сколько у тебя пало телят за прошлый месяц?
– За месяц нет. Я только могу сказать за год – может, два-три теленка. А за месяц нет, мы за каждым нянчимся.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-28

Как телят, если, конечно, цель – зарабатывать, нужно нянчить и свой бизнес, развивать его. У «Серволюкс», очевидно, такой подход. Нашли инвестора – Банк реконструкции и развития вложил 24 миллиона долларов, и год назад появилось новое производство полуфабрикатов и готовой продукции из мяса птицы.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-31

Алена Сырова, корреспондент:
На предприятии действуют беспрецедентные меры санитарной безопасности и пищевого контроля, поэтому всех без исключения гостей облачают вот в такие костюмы. Называют их «касперы», но затеряться, как приведению, здесь точно не получится. Обратите внимание: все работники облачены в светлое.

Митболы – мясные шарики с начинкой из сыра или шпината, наггетсы и многое другое. Пришлось даже искать место на полках магазина, рынок не знал такой продукции раньше.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-34

Это запеченные продукты, например, филе, мякоть с бедра, плечики. Они запекаются без масла. То есть эта технология позволяет все самое ценное из мяса оставить внутри продукта. Сам наггетс – это, понятно, уже панировка. Наша панировка отличается тем, что не осыпается. В конечном продукте малый процент содержания панировки. То есть мы продаем именно мясные все-таки, а не хлебобулочные изделия.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-37

В перспективе здесь будут работать около 300 человек. Сейчас активно набирают персонал и темпов сбавлять не планируют, в месяц готовы производить до 600 тонн продукции. Предстоит выходить на рынки Китая и ОАЭ, да и Россия.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-40

Дмитрий Кожемяко, директор ЗАО «Юнимит»:
С Российской Федерации поступают дополнительные заявки, поэтому мы сейчас как раз внеплановые некоторые заявки выполняем для клиентов.

Пандемия, цены на валютных и нефтяных рынках. В эти непростые времена под ударом оказались экономики целых стран, и буквально уничтожен бизнес. Александр Лукашенко все понимает. И, конечно, не считает, что спасение утопающих – дело исключительно их. Напротив, обещает помочь, но мы не настолько богаты, чтобы просто раздавать деньги из бюджета. Важно, чтобы и сами предприятия попытались удержаться на плаву, а не просто ждали, пока им протянут руку.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-43

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пока надо надеяться на себя, прежде всего на себя. Вот как бы это непопулярно ни звучало. А поддержку всем, кому надо, по мере возможности честно и справедливо мы окажем.

Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес

Он сегодня в шоколаде, но и он ищет новые рынки. Вот формула: думай прежде всего ты за свой бизнес, а потом приходи к государству. Приезжайте вот сюда, к Баскину, и научитесь, как надо поддерживать собственный бизнес.

Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район-46

Высокая оценка от Президента для «Серволюкс» – хорошая реклама, для остальных – стимул и четкий месседж: время эффективного бизнеса; за свое всегда надо бороться. Тот, кто действительно успешен, знает, как работать и в кризис, но всегда может рассчитывать на поддержку.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Светлана Лукашенок # Мариус Зодсма # Дмитрий Кожемяко # Фотофакт

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