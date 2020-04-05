Новые производства, достойная зарплата и рабочие места. Итоги поездки Президента в Смолевичский район

Новости Беларуси. В такой беспрецедентно захватывающей волне информации, или даже не информации как таковой, а в потоке информационного шума, усилившегося в последнее время стократно, особенно легко запаниковать и решить, что все пропало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но это не так. Понятно: надолго остановленные производства и ограничения в торговле – это прямой путь к минусам в национальных экономиках. А там и до мировой дело дойдет.

Юлия Огнева, СТВ:

И потому все чаще от мировых лидеров можно услышать то, что глава белорусского государства говорил с самого начала: предприятия должны работать, международная торговля должна продолжаться. А проблемы решать нужно сообща. Впрочем, пока консолидированные меры не выработаны, страны самостоятельно пытаются держаться на плаву в меру сил и возможностей.

Из-за принимаемых мер по недопущению распространения коронавируса, пострадали экономики в целом, особенно отдельные отрасли. Причем пострадали по объективным причинам. Взять, к примеру, туризм. Никакие предпринимаемые руководителями усилия сейчас ситуацию не исправят: границы закрыты, пассажирское сообщение прервано.

Поддержать разные сектора бизнеса (и частного, и государственного), если такая поддержка будет действительно жизненно необходима. Об этом в том числе шла речь во время посещения главой государства Смолевичского района. Тему продолжит Алена Сырова.

От поля до стола. Группа компаний «Серволюкс» объединяет 15 предприятий, покрывая практически все сферы АПК. Производство комбикорма, птицеводство, собственная лаборатория и розничная сеть. Гордость – недавно открывшееся производство полуфабрикатов и молочно-товарная ферма. Оба проекта реализованы по технологии «гринфилд». Построены в чистом поле, а значит, изначально не было ограничений ни в инфраструктуре, ни в подходе к работе – полная свобода.

Светлана Лукашенок, заместитель директора филиала предприятия «Смолевичи Бройлер»:

Существует пять основополагающих правил: это отсутствие жажды, отсутствие голода, отсутствие дискомфорта для наших животных, это возможность проявления своего естественного поведения здесь на ферме, ну и, безусловно, это отсутствие стресса и страха для наших животных. Отсюда вы здесь видите очень широкие проходы, подстилку из песка.

Эта молочная ферма на 4000 голов является крупнейшей в стране. Руководит ею Мариус Зодсма. Опытного специалиста из Нидерландов пригласили, чтобы создать уникальное производство, где можно в полной мере реализовать белорусский потенциал. Получилось. Каждый день коровы здесь дают более 80 тонн молока – практически все класса экстра. На биржу идет по хорошей цене. Заработанное – на развитие. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район. Все темы в одном материале

Сельхозпредприятия глава государства посещает по несколько раз в год, и в таких поездках его сопровождают журналисты, так что есть с чем сравнить. Эта ферма в деревне Мгле – тот случай, когда невольно задаешься вопросом: почему не везде так? Уже традиционно пятница в рабочем графике Президента – посещение предприятий. Главная цель таких поездок, как позже отметит Александр Лукашенко, – показать, что нет ничего невозможного, и обсудить перспективы не только конкретного предприятия.

Всегда, и особенно в непростые для всех, как сегодня, времена, в приоритете должны быть интересы людей и государства, независимо от того, руководишь ли частной фирмой или госпредприятием. Александр Лукашенко: Если кто-то хочет в Беларуси работать, он прежде всего думать должен о людях Ферма под Смолевичами – тот самый пример, где о работниках как раз думают. Средняя зарплата – 1200 рублей. Всего здесь работают 74 человека, многие приезжают на работу за несколько десятков километров. Отправиться на каникулы совсем не в их планах. Здесь привыкли работать много и качественно. На результат.

– Вы посменно работаете?

– Три человека.

– И друг друга подменяете?

– Да. Выручаем и на выходные можем ходить.

– Сколько у тебя пало телят за прошлый месяц?

– За месяц нет. Я только могу сказать за год – может, два-три теленка. А за месяц нет, мы за каждым нянчимся.

Как телят, если, конечно, цель – зарабатывать, нужно нянчить и свой бизнес, развивать его. У «Серволюкс», очевидно, такой подход. Нашли инвестора – Банк реконструкции и развития вложил 24 миллиона долларов, и год назад появилось новое производство полуфабрикатов и готовой продукции из мяса птицы.

Алена Сырова, корреспондент:

На предприятии действуют беспрецедентные меры санитарной безопасности и пищевого контроля, поэтому всех без исключения гостей облачают вот в такие костюмы. Называют их «касперы», но затеряться, как приведению, здесь точно не получится. Обратите внимание: все работники облачены в светлое. Митболы – мясные шарики с начинкой из сыра или шпината, наггетсы и многое другое. Пришлось даже искать место на полках магазина, рынок не знал такой продукции раньше.

Это запеченные продукты, например, филе, мякоть с бедра, плечики. Они запекаются без масла. То есть эта технология позволяет все самое ценное из мяса оставить внутри продукта. Сам наггетс – это, понятно, уже панировка. Наша панировка отличается тем, что не осыпается. В конечном продукте малый процент содержания панировки. То есть мы продаем именно мясные все-таки, а не хлебобулочные изделия.

В перспективе здесь будут работать около 300 человек. Сейчас активно набирают персонал и темпов сбавлять не планируют, в месяц готовы производить до 600 тонн продукции. Предстоит выходить на рынки Китая и ОАЭ, да и Россия.

Дмитрий Кожемяко, директор ЗАО «Юнимит»:

С Российской Федерации поступают дополнительные заявки, поэтому мы сейчас как раз внеплановые некоторые заявки выполняем для клиентов. Пандемия, цены на валютных и нефтяных рынках. В эти непростые времена под ударом оказались экономики целых стран, и буквально уничтожен бизнес. Александр Лукашенко все понимает. И, конечно, не считает, что спасение утопающих – дело исключительно их. Напротив, обещает помочь, но мы не настолько богаты, чтобы просто раздавать деньги из бюджета. Важно, чтобы и сами предприятия попытались удержаться на плаву, а не просто ждали, пока им протянут руку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока надо надеяться на себя, прежде всего на себя. Вот как бы это непопулярно ни звучало. А поддержку всем, кому надо, по мере возможности честно и справедливо мы окажем. Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес Он сегодня в шоколаде, но и он ищет новые рынки. Вот формула: думай прежде всего ты за свой бизнес, а потом приходи к государству. Приезжайте вот сюда, к Баскину, и научитесь, как надо поддерживать собственный бизнес.