Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла»

Спасти людей и оживить экономику – это то, о чем говорят во всем мире. Но сейчас речь про Беларусь, про наши «болячки». Разговор о коронавирусе, а если быть точнее, о готовности системы здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда подчеркиваю две вещи. Первая – то, что мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки больше, чем два раза в день. Так было: утром так-сяк помыл, ну и вечером, перед сном. Сегодня уже моют почти каждый день, уже у некоторых кожа облезла, як у народзе кажуць.

И второе – для меня очень важно: мы встряхнули нашу систему здравоохранения. И в этой ситуации я отслеживаю – вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему – я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения. Это я с министра и с вас спрошу, когда этот психоз закончится, и когда уйдут вот эти болезни, которые существуют в нашей стране.