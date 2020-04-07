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Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла»

07 апреля 2020 17:06
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Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились»

Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла»-1

Спасти людей и оживить экономику – это то, о чем говорят во всем мире. Но сейчас речь про Беларусь, про наши «болячки». Разговор о коронавирусе, а если быть точнее, о готовности системы здравоохранения.

Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я всегда подчеркиваю две вещи. Первая – то, что мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки больше, чем два раза в день. Так было: утром так-сяк помыл, ну и вечером, перед сном. Сегодня уже моют почти каждый день, уже у некоторых кожа облезла, як у народзе кажуць.

И второе – для меня очень важно: мы встряхнули нашу систему здравоохранения. И в этой ситуации я отслеживаю – вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему – я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения. Это я с министра и с вас спрошу, когда этот психоз закончится, и когда уйдут вот эти болезни, которые существуют в нашей стране.

Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла»-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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