«Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 апреля Президент заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент потребовал не допускать необоснованного роста цен в магазинах и аптеках (подробнее здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По ценообразованию – то же самое, что по маскам. Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться. И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимоны, на чеснок и цыбулю. Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь.