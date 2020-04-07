«Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По ценообразованию – то же самое, что по маскам. Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться. И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимоны, на чеснок и цыбулю. Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь.