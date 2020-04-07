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«Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок

07 апреля 2020 18:00
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 апреля Президент заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент потребовал не допускать необоснованного роста цен в магазинах и аптеках (подробнее здесь).

«Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По ценообразованию – то же самое, что по маскам. Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться. И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимоны, на чеснок и цыбулю. Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь.

«Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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