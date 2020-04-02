Александр Лукашенко: После пандемии мир будет другим. Где наше будет место в этом мире?

Новости Беларуси. Во время интервью Александра Лукашенко межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси поднимались различные актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться и сидеть, и проесть те скудные запасы, которые у нас есть. Даже в России нельзя сказать, что они огромные. Валютные. Это на Россию ничто – сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10 % ВВП, к нам придут те, кто «на ногах», и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир.
Конспирология. Извини, я страдаю и мучаюсь этим вопросом. Я смотреть пытаюсь дальше: что будет с белорусами и с нашей так называемой независимостью. Не вопрос? Жестокий вопрос.
Поэтому да. Все уже сегодня на него отвечают. После пандемии мир будет другим. Абсолютно точно, и я с этим согласен: мир будет другим. Но второй вопрос: где наше будет место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия – это есть, но это пройдет, месяц-два и пройдет. Но останется вопрос: «Где наше место?» И такой вопрос будет для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана еще больше, для Украины будет такой же вопрос, и для Науседы, который сегодня пытается поставить под сомнение политику Президента Беларуси. Для всех возникнет этот вопрос. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны.