Александр Лукашенко: После пандемии мир будет другим. Где наше будет место в этом мире?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться и сидеть, и проесть те скудные запасы, которые у нас есть. Даже в России нельзя сказать, что они огромные. Валютные. Это на Россию ничто – сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10 % ВВП, к нам придут те, кто «на ногах», и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир.

Конспирология. Извини, я страдаю и мучаюсь этим вопросом. Я смотреть пытаюсь дальше: что будет с белорусами и с нашей так называемой независимостью. Не вопрос? Жестокий вопрос.