Александр Лукашенко: если к концу недели мне доложат, что чего-то не хватает, особенно для защиты врачей – правительства не будет

Новости Беларуси. Многие слышали: врачам не хватает спецодежды, в аптеках масок не найти, с дезсредствами тоже проблемы. А те, что есть, по таким ценам, что рука к кошельку не потянется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это же не дело, что где-то в аптеке нет масок, в частных аптеках... Где-то у врачей чего-то не хватает – респираторов, перчаток, очков или же бахил каких-то. Ну было, недавно были такие случаи. Мы каждый день эту ситуацию мониторим, в том числе и в ваших больницах. Обеспеченность средствами защиты была на низком уровне, поэтому губернаторы, ваши помощники – ваша правая рука. Мы вот только что обсуждали: есть еще проблемы, я их знаю.

Я премьер-министра предупредил и правительство: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или больницах, особенно для защиты врачей – правительства не будет. Будут работать другие.

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Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Слушайте, маску эту несчастную не можем сшить. Ну ладно, не для врачей, ну так для населения в этих аптеках. Они же идут, шарфами закрываются некоторые люди. Правильно делают. Ну так неужели мы маску не можем из хлопчатобумажной ткани, из льняной какой-то сшить?

Уже вот Шерстнев начал в школах: школьники начали шить эти маски. Ну а для врачей – так у нас же хватает и нормальных предприятий, которые шьют эти маски. Но говорить сегодня о том, что у нас где-то дефицит – это недопустимо. Поэтому если есть где-то эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром к понедельнику должны эту проблему снять.