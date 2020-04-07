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Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены!

07 апреля 2020 17:57
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Новости Беларуси. В некоторых аптеках цена на маски уже 1,5 рубля за одну, хотя до ажиотажа спокойно можно было купить в два раза дешевле. За тот же антисептик продавцы хотят 7, а то и 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент говорит: это безобразие. Александр Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.

Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены! -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Магазины, некоторые аптеки вздули в два-три раза цены, подняли. Как в России, в восемь раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно. Увидел – это единичный случай, мы обойдемся без этих аптек. Закрывайте и отбирайте эти аптеки. Комитету госконтроля дано такое поручение сегодня.

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Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены! -4

Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены! -6

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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