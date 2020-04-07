Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены!

Новости Беларуси. В некоторых аптеках цена на маски уже 1,5 рубля за одну, хотя до ажиотажа спокойно можно было купить в два раза дешевле. За тот же антисептик продавцы хотят 7, а то и 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент говорит: это безобразие. Александр Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.