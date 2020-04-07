Александр Лукашенко: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего – это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?

А также хватает ли сегодня автомобильного топлива для спокойного проведения весенних полевых работ. Ведь сельское хозяйство в 2020 году приобретает особое значение. «Многие мировые лидеры сегодня заговорили о возможном голоде».

Новости Беларуси. Президент Беларуси на совещании 7 апреля особо поинтересовался, какие мощности для хранения нефти и запасов нефтепродуктов у нас есть и как можно их нарастить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сельское хозяйство, и прежде всего нынешняя посевная кампания – важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание.

Должен сказать, что, несмотря на то, что влага из почвы уходит мгновенно – ночью мороз, утром солнце – некоторые даже влагу не закрыли, особенно в Минском районе, что удивительно. И огромные поля. Ну неужели непонятно, что надо прежде всего пройтись культиватором и разрыхлить почву, так сказать закрыть влагу. Мы еще под Минском должны кого-то учить, как работать.

Президент Беларуси: сегодня нефть дешевая, надо купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас

Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников Президента и уполномоченных по областям. Задача номер один, и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего – это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?