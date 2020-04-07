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Президент Беларуси: «Надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились»

07 апреля 2020 17:10
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Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье»

Президент Беларуси: «Надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились»-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Помочь всем – не поможешь. И здесь речь про личную безопасность. Если есть голова на плечах, что называется… С такими-то и диалог можно вести.

Президент Беларуси: «Надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я говорил год назад, полтора года назад, пример вам показывал – слушайте, давайте как-нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить, не дай бог (идиоты полные, кто курит) – все посмеивались: «Что там Президент говорит! Что он там говорит?» А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит. Нещадно пил, я не говорю – все мы понемножку страдаем этим делом. Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились. Поэтому не все плохо в связи с этим коронавирусом.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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