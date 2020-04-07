Президент Беларуси: «Надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я говорил год назад, полтора года назад, пример вам показывал – слушайте, давайте как-нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить, не дай бог (идиоты полные, кто курит) – все посмеивались: «Что там Президент говорит! Что он там говорит?» А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит. Нещадно пил, я не говорю – все мы понемножку страдаем этим делом. Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились. Поэтому не все плохо в связи с этим коронавирусом.

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