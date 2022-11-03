«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором. Подобная встреча состоялась пять лет назад. Тогда была разработана дорожная карта сотрудничества и намечены планы. Они выполнены. Пора двигаться дальше. О фарватере сближения Беларуси с российским Придоньем – материал Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Четверг в рабочем графике Президента часто называют кадровым днем. Конечно, это условное обозначение, ведь мероприятия разнообразны, а рабочий календарь главы государства транспарентен. А вот из-за того количества визитов российских делегаций в Беларусь четверг теперь называют еще и губернаторским днем. Сегодня во Дворце Независимости глава Ростовской области.

Интерьер белорусского Дворца Независимости для Василия Голубева знаком. Пять лет назад представительная делегация донского региона уже была в Минске. И уже тогда, в пиковый период экономической многовекторности, поставили высокую планку для товарооборота – получилось. «Ни одна встреча не проходит без обсуждения вопросов импортозамещения». Лукашенко о перспективах сотрудничества с Россией. Читайте здесь.

Дорожную карту пятилетней давности выполнили. Еще в 2021 году товарооборот превысил полмиллиарда долларов. А показатель восьми месяцев 2022-го еще на треть выше цифр такого же периода минувшего года. Сальдо для Беларуси положительное. Теперь необходимо углубление сотрудничества. Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всем оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить? Подробности.

Для сближения точек сотрудничества создана отдельная рабочая группа. За три дня делегация Ростовской области посетила сразу несколько локаций. Прежде всего, в поисках импортозамещающих товаров. Но главное, что ростовчане нашли в Беларуси надежного партнера и проверенного друга. Президент Беларуси: если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, были бы в шоколаде. Подробности здесь.