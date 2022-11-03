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«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?

03 ноября 2022 18:55
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Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?-1

3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором. Подобная встреча состоялась пять лет назад. Тогда была разработана дорожная карта сотрудничества и намечены планы. Они выполнены. Пора двигаться дальше.

О фарватере сближения Беларуси с российским Придоньем – материал Евгения Пустового.

«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Четверг в рабочем графике Президента часто называют кадровым днем. Конечно, это условное обозначение, ведь мероприятия разнообразны, а рабочий календарь главы государства транспарентен. А вот из-за того количества визитов российских делегаций в Беларусь четверг теперь называют еще и губернаторским днем. Сегодня во Дворце Независимости глава Ростовской области.

«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?-7

Интерьер белорусского Дворца Независимости для Василия Голубева знаком. Пять лет назад представительная делегация донского региона уже была в Минске. И уже тогда, в пиковый период экономической многовекторности, поставили высокую планку для товарооборота – получилось.

«Ни одна встреча не проходит без обсуждения вопросов импортозамещения». Лукашенко о перспективах сотрудничества с Россией. Читайте здесь.

«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?-10

Дорожную карту пятилетней давности выполнили. Еще в 2021 году товарооборот превысил полмиллиарда долларов. А показатель восьми месяцев 2022-го еще на треть выше цифр такого же периода минувшего года. Сальдо для Беларуси положительное. Теперь необходимо углубление сотрудничества.

Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всем оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить? Подробности.

«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?-13

Для сближения точек сотрудничества создана отдельная рабочая группа. За три дня делегация Ростовской области посетила сразу несколько локаций. Прежде всего, в поисках импортозамещающих товаров. Но главное, что ростовчане нашли в Беларуси надежного партнера и проверенного друга.

Президент Беларуси: если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, были бы в шоколаде. Подробности здесь.

«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, вы абсолютно убеждены, что мы никогда не бросим, как это сделали западные наши партнеры. Как старший брат говорит: «Наши западные партнеры бросили и ушли». Мы никогда этого не сделаем.

«Наши западные партнёры бросили и ушли. Мы никогда этого не сделаем». О чём договорились Беларусь и Ростовская область?-19

Вопрос кооперации подняли и на встрече с премьер-министром. Мы готовы не только заместить импортные детали, но и делиться технологиями – промышленными и строительными. По итогам встречи было подписано соглашение между правительствами Беларуси и Ростовской области. Сотрудничать будут академики, заводчане и даже творческие работники. Теперь белорусское присутствие на Дону станет еще полноводнее.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Василий Голубев # Роман Головченко # Фотофакт

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