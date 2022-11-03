«Ни одна встреча не проходит без обсуждения вопросов импортозамещения». Лукашенко о перспективах сотрудничества с Россией
Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором. Подобная встреча состоялась пять лет назад. Тогда была разработана дорожная карта сотрудничества и намечены планы. Они выполнены. Пора двигаться дальше.
Теплая встреча весьма понятна. Почти ровесники, с похожим трудовым бэкграундом, долгожители. Сам регион – и по крепкому АПК, и по достойному состоянию инфраструктуры – напоминает Беларусь. Область – и по площади, и по населению – половина нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть смысл с учетом сложившихся реалий по-новому взглянуть на перспективы двустороннего взаимодействия. Хотел бы подчеркнуть: изменения, которые произошли за пять лет, коснулись только внешних факторов, но никак не отношений между нашими братскими народами. Хочу вас еще раз заверить: в Беларуси вам всегда рады и готовы помочь всем тем, на что мы способны. Главные инструменты при этом поддержки друг друга – импортозамещение и производственная кооперация. Сейчас это важно как никогда. Об этом мы очень часто, встречаясь с президентом России, говорим. Ни одна встреча не проходит без обсуждения вопросов кооперации и импортозамещения.
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