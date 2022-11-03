«Ни одна встреча не проходит без обсуждения вопросов импортозамещения». Лукашенко о перспективах сотрудничества с Россией

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором. Подобная встреча состоялась пять лет назад. Тогда была разработана дорожная карта сотрудничества и намечены планы. Они выполнены. Пора двигаться дальше.