«Очень продуктивно поработали». Какие есть перспективы сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом?
Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке.
Екатерина Забенько, СТВ:
Надежда Анатольевна, вы очень продуктивно слетали в Хошимин, поучаствовали в первом форуме «Диалог дружбы». Насколько нам было заметно, наблюдая за вашей поездкой из Минска, эта встреча прошла очень тепло. Многих договоренностей удалось достичь. Уверена, что всего даже невозможно перечислить. Что вас больше всего порадовало и простимулировало?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Порадовало, что мы там были действительно долгожданным гостем. Наши побратимские отношения не ослабли с учетом санкций, а еще больше окрепли. Это был первый диалог, который они решили приурочить постковидному времени, потому что во время ковида они тоже были закрыты, для них это эмоционально тяжелый временной период. И у них сейчас период возрождения. Участвовало больше 20 стран. Мы смогли встретиться и с торгово-промышленной палатой Хошимина, я передала протокол соглашения о взаимодействии, который, я уверена, будет подписан при следующей встрече.
Мы смогли встретиться даже с Союзом женщин Хошимина. Очень много совместных тем, которые обсуждались. И у них есть проблема падения рождаемости, как и у нас. Мы обсудили, какие льготы дает наше государство, чтобы привлечь наших мужчин и женщин… Они были в шоке, когда мы рассказали, что у нас есть выплаты за третьего ребенка, что у нас стаж поддерживается при рождении четвертого ребенка, что у нас декретный отпуск в три года, а у них всего лишь полгода. Они были крайне удивлены. Говорили: все эти тезисы мы возьмем. У них тоже есть указание от правительства, чтобы привлекать женщин к пониманию, что должно быть много деток в семье. Они говорят: теперь нам есть что сказать правительству, какие все-таки должны быть методы стимулирования.
Надежда Лазаревич:
Что касается бизнеса. Мы ездили с нашим бизнесом. «Коммунарка» уже есть во Вьетнаме, есть в Хошимине. Есть те конфеты, которые им очень нравятся, которые мы будем увеличивать в поставке. Что касается Мотовело, наш легендарный мотоцикл «Минск» они помнят, они спрашивают, можно ли возродить поставку этого продукта во Вьетнам. Будем работать в данном направлении. Что касается хладокомбината, мы отрабатывали группу фруктов, потому что они – южная страна, у них есть уникальные фрукты, которых у нас нет, конечно, мы бы хотели, чтобы в определенном ассортименте это присутствовало в нашем любимом мороженом. Почему бы и нет? Будем расширять линейку производства.
Очень продуктивно поработали. Они заинтересованы отправлять сюда своих детей на обучение. Им крайне интересно обучаться в наших медицинских университетах. Они говорят, что наши медики ценятся, что это лучшие специалисты, поэтому для них это очень актуально. Будем инициировать вопрос увеличения квоты для детей Вьетнама, чтобы они здесь учились, потом с любовью вспоминали о нашей стране. Когда мы встречались с людьми высокого ранга, то почти все учились либо в Беларуси, либо в Российской Федерации. Поэтому они так любят и поддерживают нашу страну. Потому что они знают, какие мы есть на самом деле. То, что происходит с внешних видов… Они говорят: мы там были, мы знаем, вы можете нам не рассказывать. Поэтому очень важно, чтобы их дети учились у нас, чтобы, возвращаясь в свою страну, они развивали дальнейшие деловые связи, потому что многие бизнесмены во Вьетнаме имеют какие-то корни либо возможности учебы здесь.
Надежда Лазаревич:
Также у нас есть консульство в Хошимине. Мы были первыми гостями, потому что консульство открыто только в этом году. Мы были первыми посетителями. Мы даже смогли открыть определенные функции в консульстве, сделали это красиво. Конечно же, мы еще обсуждали возможность открытия прямых рейсов, потому что это дало бы толчок для бизнеса, возможность нашим жителям отдыхать там. А они заинтересованы отправлять сюда людей для лечения: и постковидное лечение, и в части трансплантологии, и отдых в санаториях. У них снега нет, лесов нет. Для них это тоже очень интересно. Поэтому было бы все-таки очень хорошо, чтобы восстановились прямые рейсы. Мы тоже будем просить Министерство транспорта более активно работать в данном направлении. Надеюсь, что в 2023 году это все-таки произойдет.
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