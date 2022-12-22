«Очень продуктивно поработали». Какие есть перспективы сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом?

Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке. Екатерина Забенько, СТВ:

Надежда Анатольевна, вы очень продуктивно слетали в Хошимин, поучаствовали в первом форуме «Диалог дружбы». Насколько нам было заметно, наблюдая за вашей поездкой из Минска, эта встреча прошла очень тепло. Многих договоренностей удалось достичь. Уверена, что всего даже невозможно перечислить. Что вас больше всего порадовало и простимулировало?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Порадовало, что мы там были действительно долгожданным гостем. Наши побратимские отношения не ослабли с учетом санкций, а еще больше окрепли. Это был первый диалог, который они решили приурочить постковидному времени, потому что во время ковида они тоже были закрыты, для них это эмоционально тяжелый временной период. И у них сейчас период возрождения. Участвовало больше 20 стран. Мы смогли встретиться и с торгово-промышленной палатой Хошимина, я передала протокол соглашения о взаимодействии, который, я уверена, будет подписан при следующей встрече. Мы смогли встретиться даже с Союзом женщин Хошимина. Очень много совместных тем, которые обсуждались. И у них есть проблема падения рождаемости, как и у нас. Мы обсудили, какие льготы дает наше государство, чтобы привлечь наших мужчин и женщин… Они были в шоке, когда мы рассказали, что у нас есть выплаты за третьего ребенка, что у нас стаж поддерживается при рождении четвертого ребенка, что у нас декретный отпуск в три года, а у них всего лишь полгода. Они были крайне удивлены. Говорили: все эти тезисы мы возьмем. У них тоже есть указание от правительства, чтобы привлекать женщин к пониманию, что должно быть много деток в семье. Они говорят: теперь нам есть что сказать правительству, какие все-таки должны быть методы стимулирования.