Губернатор Ростовской области: наших белорусских партнёров интересует возможность развития экспортных поставок

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.

Продовольственная безопасность, интенсификация АПК, новые промышленные компетенции – все это не просто красивые дефиниции. Это точки роста Беларуси и Ростовской области. И точки для дальнейшего взаимодействия. На Дону хотят видеть белорусских строителей, городские автобусы и электробусы. Регион готов стать логистическим хабом для белорусского экспорта в южном направлении.