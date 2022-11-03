Губернатор Ростовской области: наших белорусских партнёров интересует возможность развития экспортных поставок
Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.
Продовольственная безопасность, интенсификация АПК, новые промышленные компетенции – все это не просто красивые дефиниции. Это точки роста Беларуси и Ростовской области. И точки для дальнейшего взаимодействия. На Дону хотят видеть белорусских строителей, городские автобусы и электробусы. Регион готов стать логистическим хабом для белорусского экспорта в южном направлении.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области:
Думаю, что наших белорусских партнеров, наших братьев и друзей интересует возможность развития экспортных поставок. А как известно, Азово-Черноморский бассейн, наши порты в Азове, Таганроге, Ростове – это тема, которая требует постоянного сопровождения. Даже завтра в ходе моей встречи в правительстве Российской Федерации мы будем говорить об этом с вице-премьерами, которые имеют к этому отношение, потому что для нас это важно.
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