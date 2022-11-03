Белорусскими пограничниками сбит украинский БПЛА. Зачем его направили в Беларусь?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Срочную новость сообщают нам. Белорусскими пограничниками сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который осуществлял разведку приграничной территории Республики Беларусь. Telegram-канал «Три сестры» сообщает. Был сбит, я так понимаю, посажен нашим радиоэлектронным оборудованием. Обнаружены фото белорусских промышленных предприятий на карте памяти этого беспилотного аппарата. Очередная провокация, о чем это говорит?
Петр Петровский, политолог:
Это не провокация, это разведывательная деятельность.
Григорий Азаренок:
Которая осуществляется перед нападением.
Петр Петровский:
Да. Не просто перед нападением, я считаю, что они пытаются мониторить ситуацию на промпредприятиях, чтобы нанести какой-то удар. Для чего это делается? Смотрится, а что там есть. Есть ли ПВО, можно ли туда долбануть.
Григорий Азаренок:
Также сообщают, что установлен украинский оператор.
Петр Петровский:
На территории Беларуси оказался?
Григорий Азаренок:
Нет, я так понимаю, установили данные, вычислили.
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