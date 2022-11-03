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Белорусскими пограничниками сбит украинский БПЛА. Зачем его направили в Беларусь?

03 ноября 2022 18:24
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.

Белорусскими пограничниками сбит украинский БПЛА. Зачем его направили в Беларусь?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Срочную новость сообщают нам. Белорусскими пограничниками сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который осуществлял разведку приграничной территории Республики Беларусь. Telegram-канал «Три сестры» сообщает. Был сбит, я так понимаю, посажен нашим радиоэлектронным оборудованием. Обнаружены фото белорусских промышленных предприятий на карте памяти этого беспилотного аппарата. Очередная провокация, о чем это говорит?

Петр Петровский, политолог:
Это не провокация, это разведывательная деятельность.

Григорий Азаренок:
Которая осуществляется перед нападением.

Петр Петровский:
Да. Не просто перед нападением, я считаю, что они пытаются мониторить ситуацию на промпредприятиях, чтобы нанести какой-то удар. Для чего это делается? Смотрится, а что там есть. Есть ли ПВО, можно ли туда долбануть.

Белорусскими пограничниками сбит украинский БПЛА. Зачем его направили в Беларусь?-4

Григорий Азаренок:
Также сообщают, что установлен украинский оператор.

Петр Петровский:
На территории Беларуси оказался?

Григорий Азаренок:
Нет, я так понимаю, установили данные, вычислили.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Петр Петровский # Фотофакт

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