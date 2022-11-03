Белорусскими пограничниками сбит украинский БПЛА. Зачем его направили в Беларусь?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Срочную новость сообщают нам. Белорусскими пограничниками сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который осуществлял разведку приграничной территории Республики Беларусь. Telegram-канал «Три сестры» сообщает. Был сбит, я так понимаю, посажен нашим радиоэлектронным оборудованием. Обнаружены фото белорусских промышленных предприятий на карте памяти этого беспилотного аппарата. Очередная провокация, о чем это говорит?

Петр Петровский, политолог:

Это не провокация, это разведывательная деятельность.

Григорий Азаренок:

Которая осуществляется перед нападением.

Петр Петровский:

Да. Не просто перед нападением, я считаю, что они пытаются мониторить ситуацию на промпредприятиях, чтобы нанести какой-то удар. Для чего это делается? Смотрится, а что там есть. Есть ли ПВО, можно ли туда долбануть.