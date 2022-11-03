Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области: вам непросто в связи с конфликтом в Украине. Вы на передовой

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.

Развитию экономики способствует сложная геополитическая ситуация. Кому, как не Беларуси, понятно положение Ростовской области? Рядом недружелюбная Украина.