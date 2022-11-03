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Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области: вам непросто в связи с конфликтом в Украине. Вы на передовой

03 ноября 2022 16:47
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Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.

Развитию экономики способствует сложная геополитическая ситуация. Кому, как не Беларуси, понятно положение Ростовской области? Рядом недружелюбная Украина.

Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области: вам непросто в связи с конфликтом в Украине. Вы на передовой-1

Наша страна вообще с трех сторон в блокадном положении.

Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области: вам непросто в связи с конфликтом в Украине. Вы на передовой-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам там непросто в связи с конфликтом в Украине. Вы находитесь на передовой, мы это чувствуем, мы это точно хорошо знаем. Поэтому я желаю вам мужества и стойкости в преодолении тех проблем, которые дополнительно на вашу голову, на ваши плечи упали.

Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всем оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить? Подробности.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Василий Голубев # Евгений Пустовой # Фотофакт

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